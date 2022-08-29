قبل القمة المنتظرة بين الهلال والزمالك.. توقيع اتفاقية بين الاتحادين السعودي والمصري

حضر مراسم التوقيع في مقر الاتحاد القطري، منصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد، وإبراهيم بن سليمان القاسم أمين عام الاتحاد السعودي، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري، وفيصل الغشيان أمين مجلس إدارة الهلال، وأمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم في الزمالك.