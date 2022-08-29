رياضة

قبل القمة المنتظرة بين الهلال والزمالك.. توقيع اتفاقية بين الاتحادين السعودي والمصري

مع اللجنة المنظمة لفعالية كأس سوبر لوسيل
قبل القمة المنتظرة بين الهلال والزمالك.. توقيع اتفاقية بين الاتحادين السعودي والمصري
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سبق

وقع الاتحادان السعودي والمصري، اليوم الاثنين، اتفاقية مع اللجنة المنظمة لفعالية كأس سوبر لوسيل، تؤكد مشاركة الهلال والزمالك، في المباراة المرتقبة يوم 9 سبتمبر المقبل.

وستُقام المواجهة على أرض ملعب لوسيل المونديالي، الذي يتسع لحضور أكثر من 80 ألف مشجّع، ويستضيف نهائي كأس العالم في ديسمبر المقبل.

حضر مراسم التوقيع في مقر الاتحاد القطري، منصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد، وإبراهيم بن سليمان القاسم أمين عام الاتحاد السعودي، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري، وفيصل الغشيان أمين مجلس إدارة الهلال، وأمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم في الزمالك.

الاتحاد السعودي لكرة القدم
نادي الهلال
الاتحاد المصري لكرة القدم
كأس سوبر لوسيل
نادي الزمالك المصري

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