الخميس.. قرعة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025 في الصين والأخضر في المستوى الثالث

يتصاعد مستوى الإثارة من أجل التعرف على مسار المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025 في الصين، حيث يقام حفل سحب القرعة الرسمية للبطولة يوم الخميس، الموافق 7 نوفمبر، في فندق غراند سكايلايت الدولي في شينزين بالصين.
تقام النسخة الـ42 من هذه البطولة خلال الفترة من 12 فبراير إلى 1 مارس 2025، وتضم منتخب الصين المُضيف الذي تأهل تلقائياً، بالإضافة إلى 15 مُنتخباً تأهلوا إلى النهائيات من خلال التصفيات التي اختتمت الشهر الماضي.
ومن بين الـ16 منتخباً المشاركين في البطولة، يسعى 12 منها للظفر بالكأس مرة أخرى، بما في ذلك جمهورية كوريا، صاحبة الرقم القياسي بـ12 لقباً، والتي تأمل في الفوز بلقبها الثالث عشر والأول منذ عام 2012، إلى جانب أوزبكستان، حاملة لقب النسخة الماضية عام 2023 على أرضها.
ويحجز أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة القارية مكانهم في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2025 في تشيلي، حيث تسعى ثلاثة منتخبات - تايلاند، قرغيزستان، اليمن - لتحقيق التأهل للبطولة العالمية للمرة الأولى.
وقد تم توزيع المنتخبات الـ16 على أربعة مستويات استناداً إلى تصنيفها في نسخة 2023، حيث تأتي الصين في مقدمة التصنيف بصفتها الدولة المُضيفة، وذلك على النحو الآتي:
- المستوى الأول: الصين، أوزبكستان، العراق، اليابان.
- المستوى الثاني: جمهورية كوريا، أستراليا، إيران، الأردن.
- المستوى الثالث: إندونيسيا، السعودية، سوريا، قرغيزستان.
- المستوى الرابع: قطر، تايلاند، اليمن، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.