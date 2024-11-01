الخميس.. قرعة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025 في الصين والأخضر في المستوى الثالث

ومن بين الـ16 منتخباً المشاركين في البطولة، يسعى 12 منها للظفر بالكأس مرة أخرى، بما في ذلك جمهورية كوريا، صاحبة الرقم القياسي بـ12 لقباً، والتي تأمل في الفوز بلقبها الثالث عشر والأول منذ عام 2012، إلى جانب أوزبكستان، حاملة لقب النسخة الماضية عام 2023 على أرضها.