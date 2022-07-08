الحارس البرازيلي فيكتور "اتفاقي" لمدة موسم رياضي

وقّعت إدارة نادي الاتفاق مع الحارس البرازيلي باولو فيكتور لتمثيل الفريق الكروي الأول في الموسم المقبل وذلك لمدة موسم رياضي مع أفضلية التجديد لموسم آخر، حيث كانت آخر محطات اللاعب فريق مارتيميو البرتغالي.
ومثّل فيكتور في مسيرته العديد من الأندية في البرازيل أو في فترة احترافه بالبرتغال وتركيا، حيث شارك في صفوف فلامنغو وغريميو البرازيليين، بالإضافة إلى فريق غازي عنتاب سبور التركي، ومارتيميو البرتغالي.
وحقق باولو فيكتور في مسيرته العديد من المُنجزات، حيث توّج بلقب الدوري 2009 مع فريق فلامنغو، وكذلك حقق مع الفريق لقب بطولة كأس البرازيل 2013، ومع غريميو البرازيلي لقب كأس الليبرتادورس 2017 وكأس ريكوبا أمريكا الجنوبية 2018.
وكان "الاتفاق" بدأ الإعداد لموسمه الجديد بالتجديد للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي قدم مستويات مميزة مع الفريق منذ حضوره وإشرافه في آخر ثمان مباريات للفريق.
وتنطلق تدريبات الاتفاق يوم الجمعة القادمة في مدينة الدمام ضمن المرحلة الأولى من التحضيرات للموسم الجديد، حيث سيخضع اللاعبون لفحوصات طبية قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي الذي سيعلن عنه لاحقاً.