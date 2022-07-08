الحارس البرازيلي فيكتور "اتفاقي" لمدة موسم رياضي

ومثّل فيكتور في مسيرته العديد من الأندية في البرازيل أو في فترة احترافه بالبرتغال وتركيا، حيث شارك في صفوف فلامنغو وغريميو البرازيليين، بالإضافة إلى فريق غازي عنتاب سبور التركي، ومارتيميو البرتغالي.