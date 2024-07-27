أخضر الطائرة للناشئين يبدأ مشواره الآسيوي بمواجهة الصين تايبيه

يبدأ المنتخب السعودي لكرة الطائرة، تحت 18 عامًا مشواره في البطولة الآسيوية الـ 15 للناشئين التي ستنطلق غدًا الأحد في مملكة البحرين عندما يلتقي منتخب الصين تايبيه عند الساعة الـ11.30 صباحًا على صالة الشيخ عيسى بن راشد بمملكة البحرين.