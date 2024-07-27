أخضر الطائرة للناشئين يبدأ مشواره الآسيوي بمواجهة الصين تايبيه

يبدأ المنتخب السعودي لكرة الطائرة، تحت 18 عامًا مشواره في البطولة الآسيوية الـ 15 للناشئين التي ستنطلق غدًا الأحد في مملكة البحرين عندما يلتقي منتخب الصين تايبيه عند الساعة الـ11.30 صباحًا على صالة الشيخ عيسى بن راشد بمملكة البحرين.
وأدى الأخضر حصته التدريبية اليوم السبت على صالة نادي الشباب، وعمد مدرب المنتخب لسعد بن حمودة على تطبيق العديد من الجمل التكتيكية من خلال الإرسالات واستقبال الكرة الأولى، واختتم المران بمناورة بمشاركة جميع اللاعبين.
ويلعب المنتخب في المجموعة التي تضم منتخبات اليابان والصين تايبيه وكازاخستان.
وأكد لاعب المنتخب السعودي عزام السبيعي جاهزية المنتخب لمواجهة منتخب الصين تايبيه، ونتمنى أن نقدم المستوى المأمول بعد توفيق الله ثم بمساندة زملائي اللاعبين، وندرك أهمية هذه المباراة، خاصة وأنها المباراة الافتتاحية وأمام فريق قوي في البطولة.