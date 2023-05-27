في الجولة الـ29 من دوري روشن.. الهلال يتجاوز عقبة أبها بثلاثية

حقَّق فريق الهلال الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا على مضيفه أبها 3/ 0 في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها ضمن مباريات الجولة الـ29 (قبل الأخيرة) من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.