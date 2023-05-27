في الجولة الـ29 من دوري روشن.. الهلال يتجاوز عقبة أبها بثلاثية

حقَّق فريق الهلال الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا على مضيفه أبها 3/ 0 في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها ضمن مباريات الجولة الـ29 (قبل الأخيرة) من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
منح محمد القحطاني التقدم مبكرًا للهلال منذ الدقيقة الـ11 بمجهود فردي مميز، تلاعب من خلاله بالمدافعين قبل أن يسدد كرة زاحفة، استقرت على يمين الحارس ديفيس إيباسي.
وأضاف المهاجم النيجيري أوديون إيغالو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول مستغلاً تمريرة طولية من مصعب الجوير، وضعته في حالة انفراد أمام المرمى، لم يتوانَ في إيداعها الشباك.
وعزَّز عبدالله الحمدان فوز الهلال بأحرازه ثالث الأهداف قبل دقيقتين من صفارة النهاية.
وبتلك النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 56 نقطة؛ وضعته في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أبها عند 33 نقطة بالمركز الحادي عشر.