دوري روشن للمحترفين: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ضمك مع الفتح

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مع ضيفه ضمك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الفتح بمدينة الأحساء.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 21 (جولة يوم التأسيس) من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
سجل في البداية سفيان بن دبكة للفتح في الدقيقة 52 من عمر المباراة قبل أن يتعادل نكودو لضمك في الدقيقة 65.
يذكر أن اللاعب نكودو كان قد سجل الهدف الثاني له ولضمك في الدقيقة 78 قبل أن يتم إلغاؤه لوجود مخالفة على زميله طارق حامد.
بتلك النتيجة يرفع ضمك رصيده من النقاط عند النقطة رقم 31 في المركز السادس كما رفع الفتح رصيده هو الآخر عند النقطة رقم 30 في المركز السابع.