رياضة
بعد حصوله على جائزة الأفضل لشهر سبتمبر.. مدرب النصر يعلق: ترجمة للعمل الجاد
"كاسترو" وجّه الشكر للاعبين والأجهزة المساعدة وجماهير الفريق
علّق البرتغالي لويس كاسترو، مدرب نادي النصر، على حصوله على جائزة أفضل مدرب بدوري روشن السعودي للمحترفين، خلال شهر سبتمبر.
وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن فوز لويس بجائزة المدرب الأفضل في شهر سبتمبر في الدوري.
ونشر مدرب النصر عبر حسابه الشخصي عبر منصة "إنستجرام" صورة له مع الجائزة وعلق عليها: "تشرفتُ جدًّا بالحصول على جائزة مدرب الشهر، وهذه الجائزة الفردية هي ترجمة العمل الجاد".
وتابع في منشوره: "لذلك فشكري الخاص للاعبي الفريق، والأجهزة المساعدة لنا، ولجماهير النصر التي جعلت هذا النجاح ممكنًا".
ويحتل النصر -بقيادة لويس كاسترو- المركز الثالث في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.