بعد حصوله على جائزة الأفضل لشهر سبتمبر.. مدرب النصر يعلق: ترجمة للعمل الجاد

ونشر مدرب النصر عبر حسابه الشخصي عبر منصة "إنستجرام" صورة له مع الجائزة وعلق عليها: "تشرفتُ جدًّا بالحصول على جائزة مدرب الشهر، وهذه الجائزة الفردية هي ترجمة العمل الجاد".