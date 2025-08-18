"كومان" نجم النصر الجديد .. حين تلتقي كرة القدم بالموسيقى والعمل الخيري

في أحد أحياء باريس المليئة بالحياة، كان طفل صغير يركض خلف كرة لا تفارق قدميه ، لم يكن يعرف حينها أن اسمه سيُكتب لاحقًا في سجلات أعظم الأندية الأوروبية.
كان ذلك الطفل هو كينجسلي كومان ، المولود عام 1996 لعائلة عاشقة للرياضة ، والدته كانت رياضية سابقة، ووالده لاعبًا مثّل الجزائر دوليًا، ومنهما ورث العزيمة وحب المنافسة.
منذ السادسة، التحق كومان بأكاديمية صغيرة قرب منزله، وسرعان ما لفت الأنظار بموهبته وسرعته ، لم تمضِ سنوات حتى طرق باب أكاديمية باريس سان جيرمان ، وهناك بدأت الحكاية تأخذ منحى أكثر جدية ، ففي سن السادسة عشرة فقط، ارتدى قميص الفريق الأول، معلنًا بداية رحلة الاحتراف المبكر.
لكن القدر كان يخبئ له محطات جديدة ؛ إلى إيطاليا أولًا مع يوفنتوس، حيث تعلم الانضباط الكروي في دوري يُعرف بقسوته، ثم إلى ألمانيا مع بايرن ميونخ ، النادي الذي فتح له أبواب المجد ، في ميونخ، عاش لحظات من الانتصار وأخرى من الألم، أبرزها إصابة الكاحل عام 2018 التي هددت مسيرته ، إلا أن إصراره كان أقوى من أي عثرة، فعاد ليشارك في النهائي بعد شهور قليلة، مثبتًا أن العزيمة هي سر النجاح.
ورغم الانتصارات داخل الملاعب، ظل كومان يحمل همومًا أخرى خارجها ، كان يرى في قصص الشباب المهمّشين مرآة لطفولته، فقرر أن يمد لهم يد العون، داعمًا مبادرات إنسانية في فرنسا ، كما وجد في الموسيقى ملاذًا يوازن به ضغوط الحياة، إذ يحب العزف ويعتبره متنفسًا لا يقل أهمية عن كرة القدم.
واليوم، يبدأ كومان فصلًا جديدًا في العاصمة الرياض مع النصر ، في رحلة قد تبدو بعيدة جغرافيًا عن شوارع باريس، لكنها قريبة من قلب الحكاية: قصة فتى لم يعرف الاستسلام يومًا، ولا يزال يبحث عن كتابة سطور جديدة من المجد، داخل الملعب وخارجه.