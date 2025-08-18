"كومان" نجم النصر الجديد .. حين تلتقي كرة القدم بالموسيقى والعمل الخيري

لكن القدر كان يخبئ له محطات جديدة ؛ إلى إيطاليا أولًا مع يوفنتوس، حيث تعلم الانضباط الكروي في دوري يُعرف بقسوته، ثم إلى ألمانيا مع بايرن ميونخ ، النادي الذي فتح له أبواب المجد ، في ميونخ، عاش لحظات من الانتصار وأخرى من الألم، أبرزها إصابة الكاحل عام 2018 التي هددت مسيرته ، إلا أن إصراره كان أقوى من أي عثرة، فعاد ليشارك في النهائي بعد شهور قليلة، مثبتًا أن العزيمة هي سر النجاح.