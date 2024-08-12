تهديد بإلغائها والبيع لأعلى سومة.. تذاكر "السوبر" تجتاح السوق السوداء

اجتاحت تذاكر مباريات نصف نهائي كاس السوبر السعودي، والتي ستقام في مدينة أبها من الثالث عشر وحتى السابع عشر من هذا الشهر بمشاركة الهلال والأهلي والنصر والتعاون، السوق السوداء، وذلك عبر مواقع التواصل المختلفة، حيث قفزت لأضعاف قيمتها، فيما تركها البعض لأعلى سعر وسط حالة من التضجر بين محبي الأندية الأربعة.