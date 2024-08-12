تهديد بإلغائها والبيع لأعلى سومة.. تذاكر "السوبر" تجتاح السوق السوداء

اجتاحت تذاكر مباريات نصف نهائي كاس السوبر السعودي، والتي ستقام في مدينة أبها من الثالث عشر وحتى السابع عشر من هذا الشهر بمشاركة الهلال والأهلي والنصر والتعاون، السوق السوداء، وذلك عبر مواقع التواصل المختلفة، حيث قفزت لأضعاف قيمتها، فيما تركها البعض لأعلى سعر وسط حالة من التضجر بين محبي الأندية الأربعة.
يأتي ذلك على الرغم من تنويه منصة "ويبوك" الإلكترونية المتخصصة في بيع تذاكر الفعاليات، إلى إخلاء مسؤوليتها من استخدام أو بيع تذاكر بطولة كأس السوبر السعودي عبر منصات أخرى في السوق السوداء، مشيرةً إلى أنه سيتمّ إلغاء جميع التذاكر التي تم بيعها وشراؤها من منصات أخرى.
ورصدت "سبق" نشاط السوق السوداء في عرض التذاكر وإعادة تدويرها بأسعار مبالغ فيها تخطت الـ 200%، مستغلين القاعدة الجماهيرية والشعبية الكبيرة الجارفة للفرق والنجوم المشاركين، ومنهم النجم العالمي "كريستيانو رونالدو".
واقترح أحد الكتّاب في مقال نُشر في وقت سابق من أجل محاربة السوق السوداء لبيع تذاكر المباريات، ربطها بتطبيق يتضمن بطاقة الهوية والصور الشخصية والبيانات الأساسية للمشجع، كتطبيق "توكلنا"، وذلك حتى لا يستطيع الشخص حجز أكثر من تذكرة عن طريق التطبيق والعملية كلها إلكترونية.
يشار إلى أن فريق النصر يشارك في كأس السوبر بصفته وصيف الدوري والكأس خلف الهلال، بينما جاء التعاون مستفيدًا من احتلال المركز الرابع في الدوري خلف الأهلي، فيما يشارك الهلال في السوبر السعودي بصفته حامل لقبي الدوري والكأس، بينما يشارك الأهلي ثالث الدوري مستفيدًا من وصافة النصر للدوري والكأس.