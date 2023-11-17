صحف عالمية تشيد بفوز المنتخب السعودي الأول بقيادة "مانشينى" أمام باكستان
أشادت صحف عالمية بفوز المنتخب السعودي الأول أمام منتخب باكستان ضمن منافسات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 .
ونجح المنتخب السعودي بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بالفوز على نظيره المنتخب الباكستانى بنتيجة (4/0)، ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات الدور الثاني للمنتخبات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وقالت شبكة "Sky Sports": الفوز الأول لمانشيني، الفوز الأول في المباراة الخامسة كمدرب، يوم انطلاق تصفيات كأس العالم 2026، السعودية تتغلب على باكستان (4-0)، بفضل ثنائية الشهري وأهداف في الوقت الإضافي من غريب ورديف".
وكتبت صحيفة "corrieredellosport" الإيطالية: "في المحاولة الخامسة لمانشينى، والتي ربما تكون الأهم؛ نظرًا لأنها المباراة الرسمية الأولى، نجح روبرتو مانشيني في تحقيق فوزه الأول كمدرب للمنتخب السعودي.
وعلقت صحيفة "tuttomercato": مونديال 2026 خطوة أولى جيدة لمانشيني في التصفيات مع السعودية، نجاح رائع للسعودية ضد باكستان 4-0، بفضل ثنائية الشهري وأهداف الوقت المحتسب بدل الضائع من غريب ورديف.
وقالت صحيفة "Gazzetta": أول فوز للسعودية كمدرب يصل أمام باكستان، تبدأ السعودية عملية التأهل لكأس العالم المقبلة بأفضل ما يمكنها تتغلب على باكستان 4-0.