صحف عالمية تشيد بفوز المنتخب السعودي الأول بقيادة "مانشينى" أمام باكستان

وقالت شبكة "Sky Sports": الفوز الأول لمانشيني، الفوز الأول في المباراة الخامسة كمدرب، يوم انطلاق تصفيات كأس العالم 2026، السعودية تتغلب على باكستان (4-0)، بفضل ثنائية الشهري وأهداف في الوقت الإضافي من غريب ورديف".