بينهم لاعب الأخضر "عبدالإله المالكي".. تراكم البطاقات يحرم الخماسي من اللعب

يواجه المنتخب السعودي اختبارًا صعبًا، في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022، عندما يلاقي المنتخب المكسيكي اليوم، ضمن المجموعة الثالثة، من دون أهم ركائزه بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
"المالكي" يغيب
ويغيب عن صفوف الأخضر السعودي لاعب خط الوسط عبدالإله المالكي، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين خلال أول جولتين من كأس العالم أمام الأرجنتين وبولندا.
ولن يكون المنتخب السعودي الوحيد الذي سيتأثر بغياب أحد ركائزه خلال مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، فيوجد كذلك منتخب الإكوادور الذي لعب أمس الثلاثاء أمام السنغال بدون لاعبه الموقوف سيباس جيجسون مينديز، بعد تلقّيه إنذارين خلال أول مباراتين.
كما تحصل اللاعب الإيراني علي رضا جاهانباخش على بطاقتين؛ الأمر الذي منعه من اللعب ضد الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، ضمن المجموعة الثانية.
غياب "أمادو أونانا"
ويغيب عن صفوف المنتخب البلجيكي اللاعب أمادو أونانا، وذلك بعد حصوله على بطاقتين صفراوين أمام منتخبي المغرب وكندا، كما تحصل لاعب منتخب كوستاريكا فرانشيسكو كالفو على بطاقتين من أمام منتخبي إسبانيا واليابان ستحرمانه من المشاركة في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة أمام المنتخب الألماني.