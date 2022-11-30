بينهم لاعب الأخضر "عبدالإله المالكي".. تراكم البطاقات يحرم الخماسي من اللعب

يواجه المنتخب السعودي اختبارًا صعبًا، في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022، عندما يلاقي المنتخب المكسيكي اليوم، ضمن المجموعة الثالثة، من دون أهم ركائزه بسبب تراكم البطاقات الصفراء.