"شيفيلد يونايتد" يتأهّل إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"

تأهّل نادي شيفيلد يونايتد إلى مصافّ أندية دوري الأضواء "مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" للموسم 2023-2024"، بعد الفوز على نادي ويست بروميتش بثنائية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ38 لدوري "تشامبيون شيب"، وضمانه المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 85 نقطة، قبل 3 مباريات من ختام البطولة.