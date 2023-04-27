رياضة

"شيفيلد يونايتد" يتأهّل إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"

"عبد الله بن مساعد": "الحمد لله رب العالمين"
"شيفيلد يونايتد" يتأهّل إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"
أحمد سرور
أحمد سرور

تأهّل نادي شيفيلد يونايتد إلى مصافّ أندية دوري الأضواء "مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" للموسم 2023-2024"، بعد الفوز على نادي ويست بروميتش بثنائية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ38 لدوري "تشامبيون شيب"، وضمانه المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 85 نقطة، قبل 3 مباريات من ختام البطولة.

ونشر نادي شيفيلد يونايتد عبر حسابه على موقع "تويتر"؛ فيديو يظهر احتفال الأمير عبد الله بن مساعد "مالك النادي" مع جماهير فريقه.

وقال الأمير عبد الله بن مساعد، من خلال تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "الحمد لله رب العالمين"؛ ردًّا على منشور النادي الذي يشير إلى قيادته للفريق إلى الوصول للدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الإنجليزي الممتاز
نادي شيفيلد يونايتد
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