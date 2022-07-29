رياضة

أخضر السلة الشاب يكسب نظيره العماني في افتتاح البطولة الخليجية للشباب

جانب من لقاء المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة مع نظيره العماني
جانب من لقاء المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة مع نظيره العماني
سبق
سبق

تغلّب المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة، اليوم، على نظيره العماني 63 - 33، في أولى مبارياته بالبطولة الخليجية للمنتخبات تحت 18 عامًا المؤهلة لكأس آسيا، بصالة نادي الوصل بدبي الإماراتية.

وفرض الأخضر سيطرته طوال مجريات اللقاء؛ إذ أنهى الفترة الأولى لصالحه بـ27 - 4، فيما شهدت الفترة الثانية مشاركة جميع اللاعبين البدلاء، وانتهت لصالح المنتخب السعودي 41 - 10؛ إذ واصل سيطرته في الفترة الثالثة وأنهاها لمصلحته 50 - 25، واستمرّ هذا التفوق في الفترة الرابعة حتى نهاية اللقاء بفوزه 63 - 33.

يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه، غدًا، في ثاني مبارياته بالبطولة، نظيره الكويتي عند الـ30: 7 مساءً بتوقيت المملكة، ثم يواجه يوم الأحد فريق البلد المضيف منتخب الإمارات، فيما يلتقي يوم الثلاثاء مع منتخب قطر، ويختتم مبارياته يوم الأربعاء بمواجهة منتخب البحرين.

كأس آسيا
كرة السلة
المنتخب السعودي لكرة السلة
البطولة الخليجية للمنتخبات تحت 18 عامًا

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