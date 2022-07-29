أخضر السلة الشاب يكسب نظيره العماني في افتتاح البطولة الخليجية للشباب

يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه، غدًا، في ثاني مبارياته بالبطولة، نظيره الكويتي عند الـ30: 7 مساءً بتوقيت المملكة، ثم يواجه يوم الأحد فريق البلد المضيف منتخب الإمارات، فيما يلتقي يوم الثلاثاء مع منتخب قطر، ويختتم مبارياته يوم الأربعاء بمواجهة منتخب البحرين.