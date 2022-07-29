أخضر السلة الشاب يكسب نظيره العماني في افتتاح البطولة الخليجية للشباب

تغلّب المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة، اليوم، على نظيره العماني 63 - 33، في أولى مبارياته بالبطولة الخليجية للمنتخبات تحت 18 عامًا المؤهلة لكأس آسيا، بصالة نادي الوصل بدبي الإماراتية.
وفرض الأخضر سيطرته طوال مجريات اللقاء؛ إذ أنهى الفترة الأولى لصالحه بـ27 - 4، فيما شهدت الفترة الثانية مشاركة جميع اللاعبين البدلاء، وانتهت لصالح المنتخب السعودي 41 - 10؛ إذ واصل سيطرته في الفترة الثالثة وأنهاها لمصلحته 50 - 25، واستمرّ هذا التفوق في الفترة الرابعة حتى نهاية اللقاء بفوزه 63 - 33.
يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه، غدًا، في ثاني مبارياته بالبطولة، نظيره الكويتي عند الـ30: 7 مساءً بتوقيت المملكة، ثم يواجه يوم الأحد فريق البلد المضيف منتخب الإمارات، فيما يلتقي يوم الثلاثاء مع منتخب قطر، ويختتم مبارياته يوم الأربعاء بمواجهة منتخب البحرين.