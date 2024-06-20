تصنيف "فيفا".. الأرجنتين تحافظ على الصدارة و"السعودية" الـ 56 عالمياً

ويتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى تحطيم الإنجاز التاريخي القياسي الذي حققه غريمه البرازيلي الذي بقي متربعاً على عرش الترتيب العالمي بين 1994 و2001، من خلال مواصلة سلسلة انتصاراته في المباريات الودية والرسمية خلال كوبا أمريكا وتصفيات مونديال 2026.