تصنيف "فيفا".. الأرجنتين تحافظ على الصدارة و"السعودية" الـ 56 عالمياً

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس عن تصنيفه للمنتخبات عن شهر يونيو 2024.
وحل المنتخب السعودي في المركز 56 عالمياً، بعدما خاض مباراتين في بداية الشهر الجاري أمام باكستان وفاز بها، ولكنه خسر أمام الأردن على أرضه.
وتراجع بطل كأس آسيا، منتخب قطر مركزاً ليحتل المرتبة 35 عالمياً، فيما تقدم منتخب الأردن 3 مراكز في التصنيف الجديد ليحتل المركز 68.
وبحسب "روسيا اليوم"، حافَظ الأرجنتين على صدارة التصنيف منذ ديسمبر 2022 بعدما فاز بلقب كأس العالم قطر، ولا يزال منتخب فرنسا يلاحقه في الوصافة.
ويتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى تحطيم الإنجاز التاريخي القياسي الذي حققه غريمه البرازيلي الذي بقي متربعاً على عرش الترتيب العالمي بين 1994 و2001، من خلال مواصلة سلسلة انتصاراته في المباريات الودية والرسمية خلال كوبا أمريكا وتصفيات مونديال 2026.
وشهد التصنيف العالمي في الشهر الجاري تقدم البرازيل مركزاً ليحتل المرتبة الرابعة، في حين حدث تراجع من قبل منتخبي إنجلترا وإيطاليا.
بينما شهدت منتخبات بلجيكا، البرتغال، هولندا، إسبانيا ثباتاً في المراكز بالتصنيف الشهري المعلن من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتقدمت أوروغواي مركزاً لتحتل التصنيف الـ14، في حين توجد ألمانيا في المركز الـ16، وتتقدم اليابان إلى المركز الـ 17 وتراجع السنغال مركزاً لتحتل المرتبة الـ 18.
فيما حافظ منتخب المغرب على تصدّره ترتيب منتخبات قارة إفريقيا، متقدماً مركزاً وحيداً في الترتيب العالمي ليصبح في المركز الـ 12 بدلاً من الـ 13.
وجاء منتخب مصر في المرتبة الثالثة بتصنيف الاتحاد الدولي عن قارة إفريقيا، بينا تقدم عالمياً من المركز الـ 37 إلى المركز الـ 36.
تصنيف أفضل 10 منتخبات آسيوية:
1- اليابان (17 عالمياً).
2- إيران (20).
3- كوريا الجنوبية (22).
4- أستراليا (23).
5- قطر (35).
6- العراق (55).
7_ السعودية (56).
8- أوزبكستان (62).
9- الأردن (68).
10- الإمارات (69).
تصنيف أفضل 10 منتخبات في العالم:
1- الأرجنتين.
2- فرنسا.
3- بلجيكا.
4- البرازيل.
5- إنجلترا.
6- البرتغال.
7_هولندا.
8- إسبانيا.
9- كرواتيا.
10- إيطاليا.