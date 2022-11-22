الأفضل في مباراة السعودية والأرجنتين "العويس": الوطن الغالي وقيادته والشعب العظيم يستحقون هذه البداية المشرفة

قدّم حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم محمد العويس، التهنئة للقيادة وللوطن، عقب الانتصار التاريخي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على نظيره الأرجنتيني 2/ 1 في نهائيات كأس العالم قطر 2022، اليوم الثلاثاء، لحساب المجموعة الثالثة "الجولة الأولى"، وذلك على أرض ملعب لوسيل المونديالي.
وقال "العويس" مغرّدًا من خلال حسابه في "تويتر": الحمد لله.. الوطن الغالي وقيادته الرشيدة والشعب السعودي العظيم يستحقون هذه البداية المشرفة في هذا المحفل العالمي.. مبروك، والمستحيل ليس سعوديًّا..".
وكان "العويس" قد حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة #السعودية_الأرجنتين ، التي انتهت بفوز الأخضر بهدفين لهدف قبل قليل؛ نظير ما قدّمه من عطاء وتضحية حين ذاد عن مرماه ببسالة ووقف بالمرصاد لجميع محاولات لاعبي الأرجنتين لتعديل النتيجة في الشوط الثاني.
وسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفَي السعودية في الدقيقتين 48 و53، بعد أن منح ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة أمام 88 ألف متفرج.