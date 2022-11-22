الأفضل في مباراة السعودية والأرجنتين "العويس": الوطن الغالي وقيادته والشعب العظيم يستحقون هذه البداية المشرفة

وكان "العويس" قد حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة #السعودية_الأرجنتين ، التي انتهت بفوز الأخضر بهدفين لهدف قبل قليل؛ نظير ما قدّمه من عطاء وتضحية حين ذاد عن مرماه ببسالة ووقف بالمرصاد لجميع محاولات لاعبي الأرجنتين لتعديل النتيجة في الشوط الثاني.