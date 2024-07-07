غداً.. الرياض تستضيف اجتماع الاتحاد الرياضي الإسلامي

يُذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يترأس الاتحاد منذ العام 2019 حتى اليوم، وعضوية السيد حمد كلكبا، والدكتور جنكيز حسين زادة، والسيد نهاد أسطى، والسيد عمر دياني، واللواء ادريس دوكوني، والسيد قاضي رجب الدين شابول، والسيد سالم موسوكي، والسيد اندرا جمليا، والسيد عمار براهيمة، والسيد سعيد عبدالغفار.