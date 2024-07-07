غداً.. الرياض تستضيف اجتماع الاتحاد الرياضي الإسلامي

تستضيف اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عند الثانية من ظهر غداً الاثنين الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس الإدارة التنفيذي للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ISSA)) في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد بالأولمبي بالعاصمة السعودية الرياض بحضور كافة أعضاء المجلس.
ويستعرض الاجتماع تقرير الأمانة العامة خلال الفترة من 20 مارس 2024 إلى 30 يونيو 2024م، وعرض تقرير الرياض 2025 للدورة السادسة للألعاب الرياضية الإسلامية، وتحديد موعد الاجتماع المقبل للجمعية العمومية للاتحاد.
يُذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يترأس الاتحاد منذ العام 2019 حتى اليوم، وعضوية السيد حمد كلكبا، والدكتور جنكيز حسين زادة، والسيد نهاد أسطى، والسيد عمر دياني، واللواء ادريس دوكوني، والسيد قاضي رجب الدين شابول، والسيد سالم موسوكي، والسيد اندرا جمليا، والسيد عمار براهيمة، والسيد سعيد عبدالغفار.
من جهة أخرى، شاركت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم الاحد في ورشة العمل التي نظمها اتحاد التضامن بحضور ممثلي كافة اللجان الأولمبية الوطنية الإسلامية.