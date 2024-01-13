في نسخته التاسعة.. نادي سباقات الخيل يختتم مهرجان كؤوس الملوك والأمراء

وفاز بكأس الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجواد "ضيدان" لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكأس الملك فهد بن عبدالعزيز، فازت به الفرس "هضابة" لإسطبل أبناء فهد منير العضياني، فيما توج بكأس الملك خالد بن عبدالعزيز، الجواد "ديسمبر" لإسطبل محمد سعيد الودعاني، وكأس الملك فيصل بن عبدالعزيز مصنف "ليستد" دولي، فاز به الجواد "كارمل رود" لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والجواد "ووتن صن" لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، فاز بكأس الملك سعود بن عبدالعزيز.