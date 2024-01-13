في نسخته التاسعة.. نادي سباقات الخيل يختتم مهرجان كؤوس الملوك والأمراء

اختتم نادي سباقات الخيل مساء أمس السبت، منافسات الأسبوع الـ 12 بمهرجان كؤوس الملوك والأمراء في نسخته التاسعة، بحضور أصحاب السمو الملكي الأمراء، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز بالرياض.
وتوج الجواد "باور ان نمبرز" لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بكأس الأمير نايف بن عبدالعزيز، وكأس الأمير بدر بن عبدالعزيز، فازت به الفرس "جابها الله" لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والفرس "مزيونة" لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، حصدت كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
وفاز بكأس الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجواد "ضيدان" لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكأس الملك فهد بن عبدالعزيز، فازت به الفرس "هضابة" لإسطبل أبناء فهد منير العضياني، فيما توج بكأس الملك خالد بن عبدالعزيز، الجواد "ديسمبر" لإسطبل محمد سعيد الودعاني، وكأس الملك فيصل بن عبدالعزيز مصنف "ليستد" دولي، فاز به الجواد "كارمل رود" لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والجواد "ووتن صن" لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، فاز بكأس الملك سعود بن عبدالعزيز.