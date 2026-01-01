مع ختام الجولة 14 من دوري يلو: أبها والدرعية ينتصران قبل القمة.. والعروبة يحسم الديربي

اختُتمت، مساء اليوم الخميس، منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، التي أسفرت عن مواصلة أبها صدارته للترتيب، مع ملاحقة الدرعية، قبل القمة المرتقبة بينهما في الجولة المقبلة.
حافظ أبها على صدارته لجدول الترتيب بعد فوز ثمين خارج ملعبه على الباطن، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة، فيما تجمد رصيد الباطن عند 4 نقاط في المركز السابع عشر، مع مباراة مؤجلة.
وحقق الدرعية فوزًا كبيرًا على ضيفه الجبيل بنتيجة 5-2، عزز بها موقعه في الوصافة برصيد 30 نقطة، بينما بقي الجبيل عند نقطتين في المركز الثامن عشر، وله مباراة مؤجلة.
حسم العروبة ديربي الجوف بفوزه على ضيفه الجندل بهدف دون مقابل، رافعًا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الدرعية، فيما توقف رصيد الجندل عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.
وتعثر العلا بتعادل أمام ضيفه الأنوار بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع الأنوار رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر.
وفرّط البكيرية في فرصة التقدم إلى المركز الرابع بتعادله خارج ملعبه أمام جدة بهدف لكل منهما، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد جدة إلى 19 نقطة في المركز التاسع.
وفي واحدة من أجمل مباريات الموسم، حقق الفيصلي فوزًا مثيرًا على ضيفه الرائد بنتيجة 5-3، ليتقدم إلى المركز السادس برصيد 23 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما توقف رصيد الرائد عند 20 نقطة في المركز الثامن.
وخسر الجبلين أمام مضيفه العدالة بنتيجة 2-1، ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز السابع، بينما رفع العدالة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر.
وحقق الوحدة فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على العربي بهدف نظيف، رافعًا رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد العربي عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.
وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الطائي والزلفي، ليرفع الطائي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما وصل الزلفي إلى 11 نقطة في المركز السادس عشر.
شهدت الجولة الرابعة عشرة تسجيل 27 هدفًا، وتقاسم أبها والدرعية صدارة أقوى خطوط الهجوم برصيد 31 هدفًا لكل منهما، بينما جاء الجبيل الأضعف هجوميًا بـ 6 أهداف، يليه العربي بـ 7 أهداف.
وعلى الصعيد الدفاعي، تقاسم أبها والفيصلي صدارة الأقوى دفاعًا باستقبال 11 هدفًا لكل منهما، يليه العروبة والعلا بـ 13 هدفًا، فيما كان الجبيل الأضعف دفاعًا باستقباله 26 هدفًا.
واصل أبها صدارته لقائمة أكثر الفرق فوزًا بـ 10 انتصارات، يليه الدرعية والعروبة بـ 9 انتصارات لكل منهما، بينما لا يزال الباطن والجبيل دون أي فوز هذا الموسم.
وحافظ الفيصلي على سجله الخالي من الهزائم، رغم كونه الأكثر تعادلًا بـ 8 مباريات، يليه جدة بـ 7 تعادلات.
وعلى صعيد الهدافين، واصل سيلا سو لاعب أبها صدارته للقائمة بـ 14 هدفًا، بينما رفع جايتان لابورد رصيده إلى 12 هدفًا، ليتساوى مع نوانكو سيمون "سيمي" لاعب العروبة.