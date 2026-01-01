مع ختام الجولة 14 من دوري يلو: أبها والدرعية ينتصران قبل القمة.. والعروبة يحسم الديربي

اختُتمت، مساء اليوم الخميس، منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، التي أسفرت عن مواصلة أبها صدارته للترتيب، مع ملاحقة الدرعية، قبل القمة المرتقبة بينهما في الجولة المقبلة.