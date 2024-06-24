في افتتاح بطولة كأس اتحاد غرب آسيا.. الأخضر يواجه اليمن

وتضم قائمة المنتخب السعودي للمشاركة في كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عاماً، اللاعبون: محمود البرية، محمد الحكيم، خالد حداد، عواد أمان، محمد برناوي، صالح برناوي، سعود هارون، سلطان العيسى، نواف الغليميش، علي الفهمي، سعد المطيري، بسام هزازي، رامز العطار، فرحة الشمراني، حسن المسلم، علي المهداوي، سعد حقوي، زياد الغامدي، راكان الغامدي، راكان بن جمعان، عمار اليهيبي، ثامر الخيبري، طلال حاجي.