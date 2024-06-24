في افتتاح بطولة كأس اتحاد غرب آسيا.. الأخضر يواجه اليمن

يفتتح المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مبارياته ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عاماً 2024، المقامة حتى الخامس من شهر يوليو المقبل في الطائف.
ويستضيف "الأخضر" منتخب اليمن، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.
ميدانياً، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء أمس الاثنين، على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها العمل على الكرات الثابتة.
وتضم قائمة المنتخب السعودي للمشاركة في كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عاماً، اللاعبون: محمود البرية، محمد الحكيم، خالد حداد، عواد أمان، محمد برناوي، صالح برناوي، سعود هارون، سلطان العيسى، نواف الغليميش، علي الفهمي، سعد المطيري، بسام هزازي، رامز العطار، فرحة الشمراني، حسن المسلم، علي المهداوي، سعد حقوي، زياد الغامدي، راكان الغامدي، راكان بن جمعان، عمار اليهيبي، ثامر الخيبري، طلال حاجي.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 19 عاماً يأتي ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا وإلى جواره منتخبات عمان، الكويت، واليمن.