ماثيوس بيريرا يثير الجدل مجدداً حول مستقبله مع "الهلال"

ويشار أن إدارة سعد بن نافل أبدت تمسكها مؤخراً باللاعب، حسب ما ذكرت صحيفة "الرياضية" قبل يومين، وفقاً لمصدر رسمي في نادي الهلال أكد تمسكهم بالبرازيلي ماتيوس بيريرا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، رغم اهتمام عدد من أندية، التي تسعى إلى شراء عقده، بيد أن الإدارة ترغب في بقائه حتى نهايته.