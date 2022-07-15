ماثيوس بيريرا يثير الجدل مجدداً حول مستقبله مع "الهلال"

أثار البرازيلي ماثيوس بيريرا صانع ألعاب فريق الهلال، الجدل حول مستقبله مع النادي، وذلك بالرغم من أنه يرتبط بعقدٍ سارٍ حتى يونيو من عام 2026.
حيث أزال ماثيوس بيريرا، من حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" كل الصور التي تخص الهلال، سواء وهو يرتدي القميص أو يحتفل مع زملائه اللاعبين بالأهداف أو البطولات.
تسبب تصرف "بيريرا" في حالة من الجدل وسط جماهير الهلال عبر مواقع التواصل، خاصةً أنه يأتي في نفس الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن رغبته في الرحيل عن الفريق.
وانضم ماتيوس بيريرا إلى الهلال في صيف العام الماضي، قادماً من ويست بروميتش الإنجليزي في صفقة وصلت قيمتها لـ 18 مليون يورو.
وشارك ماتيوس بيريرا مع الهلال في 32 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم الماضي وقد سجل 3 أهداف وصنع 14 تمريرة حاسمة لزملائه.
وحصل ماتيوس بيريرا مع الهلال على لقب دوري أبطال آسيا نسخة 2021، والدوري السعودي وكأس السوبر المحلي بالإضافة إلى تحقيق المركز الرابع في كأس العالم للأندية بقطر.
ويشار أن إدارة سعد بن نافل أبدت تمسكها مؤخراً باللاعب، حسب ما ذكرت صحيفة "الرياضية" قبل يومين، وفقاً لمصدر رسمي في نادي الهلال أكد تمسكهم بالبرازيلي ماتيوس بيريرا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، رغم اهتمام عدد من أندية، التي تسعى إلى شراء عقده، بيد أن الإدارة ترغب في بقائه حتى نهايته.
ويمتدّ عقد بيريرا مع الهلال حتى عام 2026، وسيكون في مقدمة بعثة الفريق، التي ستغادر إلى إنجلترا لإجراء معسكر فيها، استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.