رياضة
هدف "كورنادو" لاعب الاتحاد الأجمل.. في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي
كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عبر موقع "x"، عن أجمل هدف بالجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بحسب اختيارات الفريق الفني للرابطة.
وحصل هدف البرازيلي إيغور كورنادو لاعب الاتحاد، على أفضل هدف في الجولة الأولى من منافسات المسابقة، والذي سجله أمام الرائد في اللقاء الذي انتهى بفوز الاتحاد بنتيجة "3/ 0".
واختارت الجماهير هدف كورنادو كأفضل هدف بالجولة، والذي كان يتنافس مع هدف التونسي سعد بقير لاعب أبها أمام الهلال، في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بنتيجة "3/ 1".
وتفوّق أيضًا هدف كورنادو على أحد أهداف البرازيلي فيرمينو، المنضمّ إلى الأهلي حديثًا في مباراة الفريق أمام الحزم، والتي انتهت بثلاثية نظيفة للاعب البرازيلي.