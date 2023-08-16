هدف "كورنادو" لاعب الاتحاد الأجمل.. في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي

وتفوّق أيضًا هدف كورنادو على أحد أهداف البرازيلي فيرمينو، المنضمّ إلى الأهلي حديثًا في مباراة الفريق أمام الحزم، والتي انتهت بثلاثية نظيفة للاعب البرازيلي.