ترقب عالمي.. كورنيش جدة يتأهب لاستضافة سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

وأوضح أن العمل الذي أُنجِزَ على حلبة كورنيش جدة خلال الأشهر العشرة الماضية، بتعاون مع الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات يهدف إلى إجراء بعض التغييرات الصغيرة على المنعطفات، لتحسين خطوط الرؤية للسائقين، ولاسيما عند القيادة بسرعة 200 ميل في الساعة وعلى بعد بوصتين فقط من الأرض، حيث تصبح معه رؤية القسم التالي من مسار السباق أمرًا بالغ الأهمية، حيث جرى إعادة الحواجز للخلف في عددٍ من المنعطفات، وفي بعض الحالات أُرجعت من خمسة إلى سبعة أمتار؛ وذلك للمساعدة في إفساح المجال للرؤية الأمامية، بينما يستمتع السائقون بتحدي هذا المسار.