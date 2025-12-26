أربعة كؤوس ملكية تتوّج أمسية فروسية استثنائية في ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض

في أمسية فروسية بهيّة، احتضن ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض حفل سباقه رقم (52)، الذي جاء زاخرًا بالإثارة وروح التنافس الشريف، وتُوّج بأربعة كؤوس غالية حملت أسماء ملوك وأمراء، في مشهد يجسّد عمق الإرث الفروسي للمملكة العربية السعودية ومكانته الراسخة في وجدان المجتمع.
وشهد الشوط السابع التنافس على كأس الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله (فئة ثانية محلية)، حيث انتزع الجواد "مايكل سكوفليد" الفوز، العائد ملكيته إلى أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، مقدمًا أداءً قويًا عكس جاهزيته وتميّزه. وتفضّل بتسليم الكأس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وسط حضور كريم وتفاعل لافت من الجماهير.
وفي الشوط الثامن، وعلى كأس الأمير بدر بن عبدالعزيز رحمه الله، تألقت الفرس "فالة خير" محققة الفوز لصالح أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله. وتسلم الكأس الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز من الأمير عبدالله بن خالد بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز، نيابةً عن أبناء الأمير بدر بن عبدالعزيز رحمه الله، في مشهد عكس روح الوفاء والتقدير.
أما الشوط التاسع، المخصص لكأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله، فقد شهد فوز الفرس "أميرة الزمان"، المملوكة للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بعد أداء لافت أكد علوّ كعبها بين نخبة الجياد. وقد قام بتسليم الكأس الأمير سعود بن سلطان بن عبدالعزيز.
واختُتمت الأشواط الكبرى بالشوط العاشر على كأس الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، حيث تُوّج الجواد "ذياف"، العائد ملكيته أيضًا إلى الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بلقب الشوط، في سباق اتسم بالقوة والندية. وتفضّل بتسليم الكأس الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.
ويؤكد هذا الحفل المميز ما تحظى به رياضة الفروسية من دعم ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة، وحرص متواصل على الحفاظ على هذا الإرث العريق وتطويره، بما يعزّز مكانة المملكة كوجهة رائدة في سباقات الخيل، ويجسّد شغف السعوديين بالخيل العربية الأصيلة، رمز الأصالة والقوة عبر التاريخ.