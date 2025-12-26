أربعة كؤوس ملكية تتوّج أمسية فروسية استثنائية في ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض

وفي الشوط الثامن، وعلى كأس الأمير بدر بن عبدالعزيز رحمه الله، تألقت الفرس "فالة خير" محققة الفوز لصالح أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله. وتسلم الكأس الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز من الأمير عبدالله بن خالد بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز، نيابةً عن أبناء الأمير بدر بن عبدالعزيز رحمه الله، في مشهد عكس روح الوفاء والتقدير.