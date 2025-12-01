رينارد: كأس العرب محطة مهمة قبل المونديال.. ونحترم منتخب عمان

قبل مواجهة منتخب عمان غدًا في العاصمة القطرية الدوحة، أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، أن بطولة كأس العرب 2025 تُعد محطة مهمة في طريق الاستعداد لكأس العالم، مشددًا على احترامه الكبير لمنتخب عمان، منافس الأخضر في ضربة البداية.
وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة الافتتاحية: "غدًا سنبدأ المنافسة أمام منتخب جيد ومدرب جيد، خاصة على مستوى التنظيم والانتقال في الملعب، علينا أن نعي ذلك جيدًا".
وأضاف: "نحن هنا في كأس العرب، وكأس العالم أمامنا 7 أشهر، ولدينا وقت كافٍ. البطولة مهمة بالنسبة لنا، رغم غياب 3 لاعبين ينشطون في أوروبا، إلا أن المجموعة الحالية قادرة على تقديم مستوى مميز".
وأشاد المدرب الفرنسي بالدعم الدائم من الجماهير السعودية، مؤكدًا أن المنتخب يسعى دائمًا لمكافأة هذا الدعم بنتائج وأداء يليقان باسم الكرة السعودية.
واختتم رينارد حديثه بالقول: "نحترم الجمهور السعودي دائمًا ونتطلع لإسعادهم، خاصة أن المنتخب سبق أن توّج بلقب كأس العرب مرتين. الجماهير تساند وتدعم باستمرار، وواجبنا أن نكون على مستوى هذه الثقة".