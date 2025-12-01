رينارد: كأس العرب محطة مهمة قبل المونديال.. ونحترم منتخب عمان

قبل مواجهة منتخب عمان غدًا في العاصمة القطرية الدوحة، أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، أن بطولة كأس العرب 2025 تُعد محطة مهمة في طريق الاستعداد لكأس العالم، مشددًا على احترامه الكبير لمنتخب عمان، منافس الأخضر في ضربة البداية.