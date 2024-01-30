مدرّب الأخضر "مانشيني" يكشف النقابَ عن قائمته لمواجهة كوريا الجنوبية.. تعرف عليها

كشف المديرُ الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإيطالي مانشيني؛ عن قائمة الأخضر لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي، مساء اليوم الثلاثاء، في دور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023، المقامة في قطر، بقيادة الحكم الأوزبكي "الجيز تاتا شيف".