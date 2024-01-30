رياضة

مدرّب الأخضر "مانشيني" يكشف النقابَ عن قائمته لمواجهة كوريا الجنوبية.. تعرف عليها

الليلة في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا قطر 2023
مدرّب الأخضر "مانشيني" يكشف النقابَ عن قائمته لمواجهة كوريا الجنوبية.. تعرف عليها

كشف المديرُ الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإيطالي مانشيني؛ عن قائمة الأخضر لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي، مساء اليوم الثلاثاء، في دور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023، المقامة في قطر، بقيادة الحكم الأوزبكي "الجيز تاتا شيف".

ويلتقي الأخضرُ نظيرَه الكوري على ملعب المدينة التعليمية في الريان في العاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة 7 مساءً، المنقولة مباشرة على القنوات الرياضية السعودية "ssc".

قائمة الأخضر

وتضمُّ قائمةُ المنتخب السعودي اللاعبين "أحمد الكسار، حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، محمد كنو، محمد البريك، سالم الدوسري، وصالح الشهري".

المنتخب السعودي
كوريا الجنوبية
بطولة كأس أمم آسيا 2023

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org