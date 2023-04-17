"ريال مدريد" يحسم مستقبل "لوكا مودريتش".. ويحبط آمال "النصر"

كشف موقع "Relevo" الإسباني عن حسم إدارة نادي ريال مدريد لمستقبل الكرواتي لوكا مودريتش من التجديد، الذي كان يعد هدفاً للنصر للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.
وقدمت إدارة النصر عرضاً لمودريتش صاحب الـ37 عاماً، والذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو المقبل، لمدة سنتين ونصف السنة بقيمة 40 مليون يورو، ورفعته إلى 45 مليون يورو.
وقال الموقع الإسبانى إن إدارة ريال مدريد قررت تمديد عقود العديد من لاعبي الفريق الإسباني أبرزهم مودريتش، ليغلق أمام النصر باب التفاوض مع اللاعب، الذي سيجدد عقده موسماً آخر.
وشدد الموقع على أن النادي الإسباني قرر تجديد عقد لوكا مودريتش، حيث سيتلقى العرض في الأسابيع المقبلة.
ويستعد النصر لمواجهة غريمه الهلال في ديربي الجولة الـ25 من منافسات دوري روشن السعودي غداً الثلاثاء في تمام الساعة الـ10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.