"ريال مدريد" يحسم مستقبل "لوكا مودريتش".. ويحبط آمال "النصر"

وقدمت إدارة النصر عرضاً لمودريتش صاحب الـ37 عاماً، والذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو المقبل، لمدة سنتين ونصف السنة بقيمة 40 مليون يورو، ورفعته إلى 45 مليون يورو.