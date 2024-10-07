الجهاز الطبي منحه الضوء الأخضر.. "كانتي" جاهز لقمة الاتحاد والقادسية

أشارت تقارير إعلامية اليوم الاثنين إلى جاهزية لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الفرنسي "نغولو كانتي"، من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات الرسمية للفريق.
وكان نجم العميد "كانتي" قد غاب عن صفوف الفريق خلال المباريات الماضية بسبب الإصابة، قبل أن يؤكد التقرير الطبي الذي وصل المدير الفني للفريق "لوران بلان" تعافي اللاعب وقدرته على خوض المباريات بعد نهاية التوقف الدولي.
ويستعد الاتحاد لمواجهة ضيفه القادسية يوم 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
يُذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 15 نقطة، خلف الهلال المتصدر برصيد 18 نقطة.