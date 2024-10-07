الجهاز الطبي منحه الضوء الأخضر.. "كانتي" جاهز لقمة الاتحاد والقادسية

وكان نجم العميد "كانتي" قد غاب عن صفوف الفريق خلال المباريات الماضية بسبب الإصابة، قبل أن يؤكد التقرير الطبي الذي وصل المدير الفني للفريق "لوران بلان" تعافي اللاعب وقدرته على خوض المباريات بعد نهاية التوقف الدولي.