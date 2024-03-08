"الاتحاد" يستهدف التعاقد مع "أنخيل كوريا" لاعب أتليتكو مدريد

وضعت إدارة نادي الاتحاد السعودي، الأرجنتيني أنخيل كوريا، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، أحد أهدافها للتعاقد معه خلال الموسم القادم.
وأفادت صحيفة "infobae" بأن اللاعب الأرجنتيني اقترب في الفترة الأخيرة من أن يصبح لاعباً جديداً في نادي الاتحاد، الذي يقوده المدرب مارسيلو غالاردو.
وسبق أن حاولت إدارة الاتحاد التعاقد مع أنخيل كوريا في يناير الماضي، كما ذكرت تقارير صحفية سابقة أن مسؤولي النادي الإسباني يطالبون بمبلغ يتراوح بين 35 / 40 مليون يورو، للاستغناء عن اللاعب.
بدأ أنخيل كوريا البالغ من العمر 28 عاماً، مسيرته الاحترافية مع نادي سان لورينزو الأرجنتيني في الفترة من 2012 وحتى 2014، ثم انتقل إلى صفوف أتليتكو مدريد في 2015، كما يلعب للمنتخب الأرجنتيني منذ 2015.