بالأرقام.. ما الفارق بين تأثير رونالدو في الدوري السعودي وميسي في الأمريكي؟

مع هذا النمو في الطلب على الدوري السعودي للمحترفين، أظهرت قناة "سكاي سبورتس" النصف الأخير من الدوري السعودي للمحترفين 2022/ 23؛ حيث دفعت DAZN بعد ذلك 400 ألف جنيه إسترليني لتصبح المذيع الوحيد في المملكة المتحدة لمدة عام واحد في أغسطس، بعدما تابع الملايين من جميع أنحاء العالم دوري روشن للمحترفين، أو على الأقل تم إعلامهم به.