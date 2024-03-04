بالأرقام.. ما الفارق بين تأثير رونالدو في الدوري السعودي وميسي في الأمريكي؟

يظل الأسطورتان "كريستيانو رونالدو" و"ليونيل ميسي" من أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، ويعتقد الكثيرون أنهما مِن أفضل مَن لمس الكرة في تاريخ اللعبة، وخاصة أنهما حققا العديد من الإنجازات المبهرة خلال تاريخهما.
وفي السنوات الأخيرة، بدأ الثنائي فصلًا جديدًا في حياتهما كل على حدة، فـ"الدون" البرتغالي فضّل اللحاق بالدوري السعودي للمحترفين عبر بوابة فريق النصر؛ بينما "البرغوث" الأرجنتيني اتجه نحو الدوري الأمريكي، ولكن ما هو تأثير انتقالهما من أوروبا إلى المملكة والولايات المتحدة؟
هذا السؤال أجابت عليه صحيفة onefootball العالمية، التي كشفت في تقرير تحليلي لها كيف تُظهر لغةُ الأرقام تأثيرات الثنائي على الدوريات التي يلعبان بها.
وذكرت الصحيفة أن رونالدو حينما أنهى مسيرته الأوروبية بالانتقال إلى السعودية من مانشستر يونايتد في عام 2023، تساءل الكثيرون عن سبب هذا الاختيار؛ ولكن ما لبث أن لَحِقَه بعض أفضل المواهب في اللعبة مثل نيمار وكريم بنزيمة ونجولو كانتي وهيندرسون، الذين انتقلوا جميعًا إلى الشرق الأوسط عبر بوابة الدوري السعودي.
وبعد ستة أشهر من انتقال الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، إلى آسيا؛ كان منافسه الرياضي ليونيل ميسي، في حالة تنقل أيضًا بعد فترة وجودة في باريس سان جيرمان؛ إذ رحل إلى الولايات المتحدة ووصل إلى إنتر ميامي، الذي كان وقتها في ذيل الترتيب في القسم الشرقي في ذلك الوقت.
وبحسب التقرير، فعلى أرض الملعب، تَحسن ميامي بشكل كبير منذ وصول ميسي، الذي انضم إليه زملاؤه السابقون في برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا مع الثلاثي الذي رفع كأس الدوري 2023، أول لقب للنادي على الإطلاق. وانضم إليه لاحقًا زميل سابق آخر في فريق برشلونة، وهو لويس سواريز.
أما رونالدو، فقد قدّم أداء مميزًا في العديد من مباريات دوري روشن، واستطاع أن يجذب أنظار العالم نحو كرة القدم في المملكة.
وبحسب onefootball، فقد كانت خطوة انتقال رونالدو جزءًا من خطة المملكة العربية السعودية لتصبح عملاقًا في عالم الرياضة، تبعها خطوات كبرى في ألعاب أخرى مثل الغولف والفورمولا 1 والملاكمة.
وأضافت الصحيفة أن هذه الأجواء الرياضية الساخنة في البلاد جعلت الناس أكثر وعيًا بالدولة؛ حيث أيّد العديد من الرياضيين النجوم وطنهم الجديد، فبات العالم أكثر وعيًا بالدوري السعودي للمحترفين؛ حيث ارتفع عدد متابعي النصر على إنستغرام من 834 ألفًا إلى 24.6 مليونًا، كمثال واحد فقط.
كما ارتفع الوعي العالمي بنادي النصر والأندية السعودية الأخرى بشكل كبير؛ حيث ارتدى الأطفال في جميع أنحاء العالم أطقم النصر أو الهلال، وهي فكرة لم يكن من الممكن تصورها قبل ثلاث سنوات.
مع هذا النمو في الطلب على الدوري السعودي للمحترفين، أظهرت قناة "سكاي سبورتس" النصف الأخير من الدوري السعودي للمحترفين 2022/ 23؛ حيث دفعت DAZN بعد ذلك 400 ألف جنيه إسترليني لتصبح المذيع الوحيد في المملكة المتحدة لمدة عام واحد في أغسطس، بعدما تابع الملايين من جميع أنحاء العالم دوري روشن للمحترفين، أو على الأقل تم إعلامهم به.
وواصلت onefootball مقارنتها، فقالت: "نجح الدوري الإنجليزي، في جذب متوسط حضور أفضل بلغ 9.540 مشجعًا عبر 24 ناديًا مقارنة بفِرَق الدوري السعودي للمحترفين الستة عشر التي يبلغ متوسط حضورها 9.483 مشجعًا لكل مباراة".
وارتفع المتوسط بشكل كبير منذ وصول رونالدو؛ حيث لم يشاهد النصر سوى 8.121 مشجعًا يملأون ملعبه الذي يتسع لـ25.000 مقعدًا في نوفمبر 2022 مقارنة بـ17.638 هذا الموسم.
وتابعت الصحيفة العالمية بأن الدوري الأمريكي لكرة القدم شَهِدَ زيادة في عدد الجماهير وصلت إلى 10.900.804 أشخاص يملأون الملاعب طوال الموسم، كما كان التأثير الرئيسي الذي أحدثه ميسي على أرض الملعب، هو تغيير حظوظ فريق ميامي الباهت سابقًا.
كما كان وصول الأرجنتيني بمثابة نعمة للجانب التجاري من هذه الرياضة؛ فأصبح إنتر ميامي الآن رابع أكثر فريق رياضي أمريكي متابعة على إنستغرام.
وتابعت الصحيفة: "لقد وجد الدوري الأمريكي لكرة القدم مكانه بالفعل في السوق المحلية، ولكن بعد سنوات من إهماله من قِبَل المشجعين الأوروبيين؛ يبدو أنه كسر هذا الحاجز أخيرًا".