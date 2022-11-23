كأس العالم 2022.. بلجيكا تعبر محطة كندا وتتصدر

كسب المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم ، نظيره كندا بهدف دون مقابل ، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين ، مساء اليوم الأربعاء ، على أرض ملعب أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 ، لحساب المجموعة السادسة ( الجولة الأولى)، بقيادة الحكم الزامبي "جاني سيكازوي ".