رياضة

كأس العالم 2022.. بلجيكا تعبر محطة كندا وتتصدر

كأس العالم 2022.. بلجيكا تعبر محطة كندا وتتصدر
سبق
سبق

كسب المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم ، نظيره كندا بهدف دون مقابل ، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين ، مساء اليوم الأربعاء ، على أرض ملعب أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 ، لحساب المجموعة السادسة ( الجولة الأولى)، بقيادة الحكم الزامبي "جاني سيكازوي ".

انتهى الشوط الأول بهدف لبلجيكا، جاء عند الدقيقة 44 عن طريق "باتشواي"، وكانت كندا قد أضاعت ركلة جزاء عند الدقيقة العاشرة ، بعد تصدي حارس البلجيك " كورتوا" لتسديدة "ديفيز".

وفي الشوط الثاني حاول منتخب كندا تعديل النتيجة ، خصوصًا بعد خروج قائد بلجيكا "إدين هازارد" وتراجع العناصر للخلف، لكن دون جدوى.

بتلك النتيجة اعتلى منتخب بلجيكا صدارة مجموعته بثلاث نقاط ، وجاء المغرب وكرواتيا ثانيًا بنقطة لكل منتخب، فيما بقيت كندا من دون نقاط.

كأس العالم FIFA قطر 2022
المنتخب البلجيكي
المنتخب الكندي

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