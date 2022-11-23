كأس العالم 2022.. بلجيكا تعبر محطة كندا وتتصدر

كسب المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم ، نظيره كندا بهدف دون مقابل ، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين ، مساء اليوم الأربعاء ، على أرض ملعب أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 ، لحساب المجموعة السادسة ( الجولة الأولى)، بقيادة الحكم الزامبي "جاني سيكازوي ".
انتهى الشوط الأول بهدف لبلجيكا، جاء عند الدقيقة 44 عن طريق "باتشواي"، وكانت كندا قد أضاعت ركلة جزاء عند الدقيقة العاشرة ، بعد تصدي حارس البلجيك " كورتوا" لتسديدة "ديفيز".
وفي الشوط الثاني حاول منتخب كندا تعديل النتيجة ، خصوصًا بعد خروج قائد بلجيكا "إدين هازارد" وتراجع العناصر للخلف، لكن دون جدوى.
بتلك النتيجة اعتلى منتخب بلجيكا صدارة مجموعته بثلاث نقاط ، وجاء المغرب وكرواتيا ثانيًا بنقطة لكل منتخب، فيما بقيت كندا من دون نقاط.