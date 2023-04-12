تطورات جديدة في مصير المدرب "غارسيا" مع "النصر".. والاسم البديل المقترح حالياً

وقالت الصحيفة البريطانية إن ذلك القرار جاء بعد اجتماع نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو بالإدارة في اجتماع سري دون علم غارسيا، موضحاً أنه غير راض عن أسلوب المدرب مع الفريق.