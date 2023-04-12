تطورات جديدة في مصير المدرب "غارسيا" مع "النصر".. والاسم البديل المقترح حالياً

كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن السبب الرئيس في اتجاه إدارة النصر للتخلي عن خدمات مدرب الفريق الفرنسي رودي غارسيا في هذا التوقيت .
وقالت الصحيفة البريطانية إن ذلك القرار جاء بعد اجتماع نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو بالإدارة في اجتماع سري دون علم غارسيا، موضحاً أنه غير راض عن أسلوب المدرب مع الفريق.
وأفاد أيضاً الإعلامي "عبد الرحمن الحميدي" خلال تصريحات إعلامية أنه بنسبة 70% من إدارة النصر ترى ضرورة إقالة المدرب غارسيا، مشيراً إلى أن الاسم المطروح لخلافته هو المدرب السابق الأرجنتيني ميغيل انخيل روسو .
وكان النصر قد تعاقد رسمياً مع رودي غارسيا لمدة موسمين، في يونيو 2022، خلفاً لميغيل روسو.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 53 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدّر.