بميدان الطائف التاريخي.. غدًا انطلاق منافسات فئة "اللقايا" في مهرجان ولي العهد للهجن

تنطلق غدًا الجمعة أولى أشواط منافسات فئة "اللقايا" في مهرجان ولي العهد للهجن 2025، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على أرض ميدان الطائف التاريخي، ولمدة يومين. وتعد فئة "اللقايا" الفئة الثانية المعتمدة في أشواط النسخة السابعة من المهرجان، الذي تتجاوز قيمة جوائزه 50 مليون ريال.

وتشهد الفئة إقامة 64 شوطًا، تقطع خلالها المطايا المشاركة مسافة إجمالية قدرها 256 كيلومترًا، بواقع 4 كيلومترات لكل شوط. وتنطلق الأشواط الصباحية عند الساعة 6:30 صباحًا، والمسائية في تمام الساعة 3:00 عصرًا.

وتُختتم منافسات فئة "اللقايا" بإقامة أشواط كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن، وعددها أربعة أشواط بمجموع جوائز يبلغ 4.4 ملايين ريال. وخصصت اللجنة المنظمة الشوطين الأول والثالث على كأس المهرجان (بكار – مفتوح) و(بكار – عام)، مع جائزة مالية تبلغ 700 ألف ريال لصاحب المركز الأول من أصل 1.275 مليون ريال قيمة جوائز كل شوط.

كما خُصص الشوطان الثاني والرابع على كأس المهرجان (قعدان – مفتوح) و(قعدان – عام)، مع جائزة مالية تبلغ 500 ألف ريال لصاحب المركز الأول من أصل 925 ألف ريال قيمة جوائز كل شوط.

ويحظى قطاع الهجن بدعم واهتمام كبيرين من سمو ولي العهد – حفظه الله – لتطويره وفق رؤية طموحة تلبي تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في المملكة والوطن العربي. ويُعد المهرجان وجهة رئيسية لملاك الهجن وحاضنًا للموروث الأصيل، بما ينعكس إيجابًا على الجانبين الاقتصادي والسياحي.