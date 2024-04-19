الاتحاد لاقتحام مربع الكبار.. والاتفاق والوحدة وضمك لتحسين مراكزهم

تُختتم مساء اليوم السبت مباريات الجولة الـ28 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، بإقامة 3 مباريات على النحو الآتي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.
يدخل الأخدود المباراة وهو بالمركز الـ17 برصيد 24 نقطة، بينما يشارك ضمك باللقاء وهو بالمركز الثامن، ويمتلك 35 نقطة.
ينطلق اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
يشارك الاتحاد باللقاء وهو يحتل المركز الخامس، ولديه 47 نقطة، في حين يقع الحزم بالمركز الـ18 (الأخير) ولديه 16 نقطة.
تُختتم مباريات الجولة بلقاء يجمع بين الاتفاق والوحدة في تمام الساعة الـ9 مساء أيضًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الاتفاق بمدينة الدمام.
يدخل الاتفاق المواجهة وهو بالمركز السابع برصيد 39 نقطة، في حين يأتي الوحدة بالمركز الـ12 ويمتلك 31 نقطة.