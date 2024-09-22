كأس الملك تنطلق بـ3 مواجهات.. أبرزها لقاء القادسية والعروبة

وتقام يوم الثلاثاء 4 مباريات تجمع البكيرية مع الهلال، الجبلين مع الفتح، الاتحاد مع العين، الخلود مع الشباب، فيما تختتم منافسات دور الـ32 يوم الأربعاء بإقامة 4 مباريات تجمع النجمة مع ضمك، أبها مع التعاون، جدة مع التعاون، والصفا مع الرياض.