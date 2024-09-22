كأس الملك تنطلق بـ3 مواجهات.. أبرزها لقاء القادسية والعروبة

تفتتح اليوم الأحد منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024 - 2025، والتي تقام بمشاركة أندية دوري روشن "18 ناديًا" و12 ناديًا من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وكانت القرعة أقيمت في وقت سابق؛ حيث تم توزيع الأندية الـ32 على مستويين؛ ضم المستوى الأول الـ15 ناديًا التي استمرت في دوري روشن الموسم الماضي، بالإضافة إلى نادي القادسية بطل دوري يلو الموسم الماضي.
أما المستوى الثاني المكون أيضًا من 16 فريقًا، فيتألف من 11 ناديًا بقِيَ في دوري "يلو"، والثلاثي الذي هبط من "روشن"، أبها والطائي والحزم، وفريقي العروبة والخلود اللذين صعدا بعد القادسية إلى دوري "روشن".
وتقام اليوم 3 مباريات لحساب دور الـ32 من كأس الملك، تجمع الأخدود مع العربي، القادسية مع العروبة، والوحدة مع الفيصلي.
وتتواصل الاثنين منافسات كأس الملك بإقامة 5 مباريات تجمع الفيحاء مع الباطن، الحزم مع النصر، الطائي مع الخليج، الاتفاق مع العدالة، والأهلي مع الجندل.
وتقام يوم الثلاثاء 4 مباريات تجمع البكيرية مع الهلال، الجبلين مع الفتح، الاتحاد مع العين، الخلود مع الشباب، فيما تختتم منافسات دور الـ32 يوم الأربعاء بإقامة 4 مباريات تجمع النجمة مع ضمك، أبها مع التعاون، جدة مع التعاون، والصفا مع الرياض.