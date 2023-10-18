رسميًا.. الكرواتي "إيغور بيسكان" مدربًا للشباب

واكتفى النادي بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، ظهر فيه المدرب الجديد يتحدث قائلًا: "مسيرتي بدأت كلاعب كرة قدم في كرواتيا، وتحديدًا دينامو زغرب، وانطلقت بعدها أولى محطاتي الاحترافية، في إنجلترا مع نادي ليفربول، وكانت مسيرة لا تنسى، قررت الاعتزال ولم يتوقف شغفي".