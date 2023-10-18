رسميًا.. الكرواتي "إيغور بيسكان" مدربًا للشباب

أعلن نادي الشباب، اليوم الأربعاء، عن تعيين الكرواتي إيغور بيسكان مدربًا للفريق الكروي الأول، خلفًا للأرجنتيني خوان براون المسؤول المؤقت عن تدريب الفريق.
وذكرت تقارير إعلامية أن عقد المدرب الكرواتي سيكون حتى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية تمديد العقد لسنة إضافية في حال تحقيق النجاح المطلوب.
واكتفى النادي بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، ظهر فيه المدرب الجديد يتحدث قائلًا: "مسيرتي بدأت كلاعب كرة قدم في كرواتيا، وتحديدًا دينامو زغرب، وانطلقت بعدها أولى محطاتي الاحترافية، في إنجلترا مع نادي ليفربول، وكانت مسيرة لا تنسى، قررت الاعتزال ولم يتوقف شغفي".
وأضاف: "اتجهت للتدريب مؤمنًا بإمكانياتي، وحققت العديد من المنجزات في سلوفينيا وكرواتيا، وبطولة الدوري الممتاز الأولى لي كمدرب مع الفريق الذي بدأت به دينامو زغرب".
وتابع: "جئت الآن بحماس مختلف، لبناء مجد جديد مع الشباب، مؤمنًا بالمشروع الشبابي، هكذا هي كرة القدم كما آمنت بها، الشغف يتجدد يوم بعد يوم، الطموح لا يتوقف، يلا شباب".
يشار إلى أن الشباب يحتل حاليًا المركز الـ12 في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقاط، جمعها من انتصارين وثلاث تعادلات، مقابل 4 هزائم.