قبل مواجهة التشيك.. تدريبات الأخضر تشهد عودة سالم الدوسري و"الجهني"

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب التشيك وديًا بعد غدٍ الاثنين، ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في جمهورية التشيك خلال فترة أيام “فيفا” لشهر سبتمبر.