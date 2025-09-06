قبل مواجهة التشيك.. تدريبات الأخضر تشهد عودة سالم الدوسري و"الجهني"

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب التشيك وديًا بعد غدٍ الاثنين، ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في جمهورية التشيك خلال فترة أيام “فيفا” لشهر سبتمبر.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب نادي أولمبيا هرادتس كرالوفه، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد. وشملت الحصة تمارين إحماء، أعقبتها تدريبات على الاستحواذ، ثم جُمل تكتيكية متنوعة، تلتها مناورة على كامل الملعب، واختُتمت بتمارين الإطالة.
وعلى صعيد متصل، شارك الثنائي سالم الدوسري وزياد الجهني في التدريبات الجماعية، فيما واصل نواف العقيدي وناصر الدوسري تنفيذ برامجهم العلاجية الخاصة برفقة الجهاز الطبي.
ويختتم الأخضر استعداداته مساء غدٍ الأحد بحصة تدريبية تُقام عند الساعة السابعة مساءً على ملعب مالتشوفيسكا، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.