في الجولة 26 من دوري روشن.. الوحدة ينعش حظوظه بالبقاء بنقاط العدالة

أنعش فريق الوحدة الأول لكرة القدم حظوظه بالبقاء في دوري المحترفين بفضل فوزه الثمين على مضيفه العدالة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن الجولة 26من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.