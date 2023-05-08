في الجولة 26 من دوري روشن.. الوحدة ينعش حظوظه بالبقاء بنقاط العدالة

أنعش فريق الوحدة الأول لكرة القدم حظوظه بالبقاء في دوري المحترفين بفضل فوزه الثمين على مضيفه العدالة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن الجولة 26من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
بادر الضيوف بافتتاح التسجيل عبر الفرنسي عبد الكريم يودا في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع لمجريات الشوط الأول مستغلاً تمريرة ذكية من المغربي فيصل فجر وضعته في مواجهة المرمى، لم يتوان في إيداعها الشباك من فوق الحارس ميلان مياتوفيتش في الدقيقة (45+2).
ومنحت رأسية المدافع السلوفاكي برويس غودال التعادل لفريق العدالة مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 58 نتيجة سوء تفاهم بين الحارس منير محمدي والدفاع قبل أن تعانق الكرة الشباك.
وفي الوقت القاتل خطف النجم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس هدف الانتصار للوحدة بعد أن تابع تمريرة علاء حجي بطريقة رائعة من خلال مقصية خلفية، وذلك عند الدقيقة (90+4).
بهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 26 نقطة وضعته بالمركز الثاني عشر بينما توقف رصيد العدالة عند 21نقطة في المركز الخامس عشر وما قبل الأخير.