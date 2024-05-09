بعد رحيله عن ريال مدريد.. "ناتشو" يدرس عروض الدوري السعودي

بدأ مدافع ريال مدريد الإسباني ناتشو فيرنانديز، دراسة العروض المقدمة له من الدوريين السعودي والأمريكي، للانضمام إلى أحدهما الموسم المقبل.
ووفقاً لما ذكره الصحفي الايطالي "فابريزيو رومانو" فإن هدف "ناتشو" الحالي، ما يزال مغادرة ريال مدريد، كلاعب حر في نهاية الموسم، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا السادس له.
وأكد "رومانو" عبر حسابه الشخصى على منصة "إكس"، أن المدافع الإسباني، يُفكر الآن في خيار الانتقال للدوري السعودي أو الأمريكي، مشيرًا إلى أن "ناتشو" لا ينوي البقاء في أوروبا على الرغم من اهتمام إنتر ميلان به.
وسبق أن كشفت تقارير صحفية، رغبة "ناتشو"، في الرحيل عن الريال بعد مسيرة 23 عامًا، وخوض تجربة جديدة إما باللعب في السعودية أو أمريكا.
وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق، بأن نادي الاتحاد أبدى رغبته في التعاقد "ناتشو".
كما أفادت تقارير أخرى، أن مسؤولي نادي النصر مهتمون أيضًا بالمدافع الإسباني.
وانضم "ناتشو" البالغ من العمر 34 عامًا، الذي يلعب في مركز الدفاع مع ريال مدريد الإسباني، سبتمبر 2012م، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2013.