بعد رحيله عن ريال مدريد.. "ناتشو" يدرس عروض الدوري السعودي

وأكد "رومانو" عبر حسابه الشخصى على منصة "إكس"، أن المدافع الإسباني، يُفكر الآن في خيار الانتقال للدوري السعودي أو الأمريكي، مشيرًا إلى أن "ناتشو" لا ينوي البقاء في أوروبا على الرغم من اهتمام إنتر ميلان به.