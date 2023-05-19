ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 27 من دوري روشن.. تعرّف عليها

أعلنت رابطةُ دوري المحترفين قائمةَ أفضل ثلاثة أهداف تتنافس على جائزة الأجمل في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2022/ 2023م.
وكشفت اللجنة الفنية في الرابطة، يوم الجمعة، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة 27 من المسابقة، ومن المقرّر أن تختار الجماهيرُ الهدفَ الأجمل من خلال الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين، الذي يضمّ كلًّا من: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، وعبيدالله العيسى؛ على هدف مصعب الجوير لاعب الهلال، في الكلاسيكو أمام الاتحاد، الذي سجّله من تصويبة ذكية، خادعت الحارس جروهي، قبل أن تستقرّ في المرمى.
واختارت اللجنةُ أيضًا هدفَ أحمد بامسعود لاعب الاتحاد بمرمى الهلال؛ إذ سجّله بكل ثقة داخل شباك عبدالله المعيوف، مستغلًّا تمريرةً على طبق من ذهب من زميله عبد الرزاق حمدالله، لم يتوانَ في إيداعها الشباك.
كما يدخل سباقَ المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة؛ هدفُ الكولومبي رينالدو لينيس لاعب العدالة ضد الفتح، الذي جاء بطريقة ذكية حينما لعب الكرة من فوق الحارس السويدي جاكوب ريين.
يشار إلى أن التصويت سيستمرّ لمدة 24 ساعة قبل الإعلان رسميًّا عن أجمل أهداف الجولة حسب تصويت المشجعين.