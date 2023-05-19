ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 27 من دوري روشن.. تعرّف عليها

ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين، الذي يضمّ كلًّا من: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، وعبيدالله العيسى؛ على هدف مصعب الجوير لاعب الهلال، في الكلاسيكو أمام الاتحاد، الذي سجّله من تصويبة ذكية، خادعت الحارس جروهي، قبل أن تستقرّ في المرمى.