بعد تجاوز عقبة جنوب إفريقيا.. أخضر الشاطئية يتأهل لنصف نهائي بطولة كوسافا

وجاء تأهل "أخضر الشاطئية" إلى نصف النهائي بعد تغلبه على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 3-1، سُجلت عن طريق الثنائي رمز دكمان (هدفين) ومبارك الدوسري، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب شاطئ ديربان أرينا.