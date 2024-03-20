رياضة

بعد تجاوز عقبة جنوب إفريقيا.. أخضر الشاطئية يتأهل لنصف نهائي بطولة كوسافا

وهيب حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة
فرحة لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية بالتأهل إلى نصف النهائي
فرحة لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية بالتأهل إلى نصف النهائي

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية إلى نصف نهائي بطولة كوسافا لكرة القدم الشاطئية المقامة في مدينة ديربان بجمهورية جنوب إفريقيا، بعد تصدره للمجموعة الأولى في ختام مباريات دور المجموعات.

وجاء تأهل "أخضر الشاطئية" إلى نصف النهائي بعد تغلبه على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 3-1، سُجلت عن طريق الثنائي رمز دكمان (هدفين) ومبارك الدوسري، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب شاطئ ديربان أرينا.

وبذلك يتأهل "الأخضر" كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويلاقي نظيره منتخب موزمبيق يوم الجمعة المقبل، في نصف النهائي.

وحصل لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية خالد وهيب على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

جنوب أفريقيا
المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية
بطولة كوسافا لكرة القدم الشاطئية

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