"ماتياس يايسله" مدرب الأهلي ضمن المرشحين لتدريب نادي فولفسبورج الألماني

دخل الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دائرة اهتمام فولفسبورج الألماني بالموسم المقبل.
ووفقاً لما نشرته صحيفة "BILD" الألمانية فإن مسؤولي النادي الألماني يبحثون عن مدرب بديل للكرواتي كوفاتش، الذي يرجح رحيله هذا الصيف.
وذكرت الصحيفة الألمانية أن إدارة فولفسبورج وضعت عددًا من الأسماء المرشحة لتدريب الفريق بالموسم القادم، أبرزهم ماتياس يايسله، رالف هاسنهوتل.
وكانت قد تداولت تقارير صحفية تفيد باقتراب رحيل ماتياس يايسله (35 عامًا) عن تدريب الفريق، والذي كان قد تولى تدريبه في الصيف الماضي بعقداً حتى 2026.