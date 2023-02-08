جيك بول يؤكد: سأهزم فيوري بالضربة القاضية في حلبة الدرعية

وفي الجهة المقابلة، يقف الملاكم "تومي فيوري" (الذي يحمل في سجله 8 انتصارات دون هزائم، من بينها 4 بالضربة القاضية)، والذي حقق أيضًا أرقامًا قياسية مميزة حتى الآن إضافة إلى كونه ينحدر من عائلة لها تاريخ كبير في الملاكمة. ويهدف البريطاني تومي فيوري، الأخ غير الشقيق لحامل لقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل "تايسون فيوري"، إلى بناء إرثه الخاص في الحلبة وهو واثق من تحقيق الفوز. وكما هو الحال مع خصمه في المواجهة، يحظى فيوري بدعم قوي من مشجعيه نظرًا لتاريخ عائلته وشعبيته الكبيرة كشخصية معروفة ببرامج تلفزيون الواقع في المملكة المتحدة، ما يعزز من الحماس والترقب لمشاهدة هذا النزال الذي سيلهم المزيد من الشباب والشابات في المملكة التي يشهد قطاعها الرياضي رحلة تحول فريدة.