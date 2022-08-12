"علي البليهي" يرفض عرض "الهلال".. و"النصر" و"الاتحاد" يترقبان

ما زال الغموض يحيط بمصير نجم الهلال، المدافع علي البليهي، بعدما رفض التجديد مع فريقه مؤخرًا قبل دخوله الفترة الحرة من عقده.
ومن المنتظر أن يدخل البليهي الفترة الحرة من عقده مع الهلال في يونيو من العام القادم 2023.
وكشفت تقارير إعلامية أن ناديَيْ النصر والاتحاد يترقبان وضع المدافع علي البليهي مع فريقه الهلال بعد أن رفض عرضًا أوليًّا من إدارة الهلال لتجديد عقده نظير راتب سنوي يبلغ 4.5 مليون ريال.
وبحسب مصادر إعلامية لقناة 24 الرياضية فإن الهلال عرض تجديد عقد اللاعب لمدة موسم واحد فقط.
ومن المتوقع أن يقدم حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين عرضًا جديدًا للاعب خلال الأيام القليلة القادمة، وفي حال إصرار اللاعب على رفضه فإنه قد يغادر النادي في الموسم المقبل.