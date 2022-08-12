"علي البليهي" يرفض عرض "الهلال".. و"النصر" و"الاتحاد" يترقبان

ومن المتوقع أن يقدم حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين عرضًا جديدًا للاعب خلال الأيام القليلة القادمة، وفي حال إصرار اللاعب على رفضه فإنه قد يغادر النادي في الموسم المقبل.