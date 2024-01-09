نخبةٌ من أهم لاعبي البولو في العالم يشاركون في ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء

وتجمع البطولة مجموعة من أبرز اللاعبين والفِرَق العالمية، بمن فيهم أدولفو كامبياسو، أسطورة البولو الأرجنتيني، الذي ينضم إلى البطولة المنتظرة برفقة بعض من لاعبي فريقه لادولفينا، أحد أفضل فِرَق البولو على مستوى العالم. كما سيشارك لاعب البولو المخضرم خوان مارتين نيرو إلى جانب الموهوب ديفيد ستيرلينغ؛ فضلًا عن بوروتو كامبياسو نجل أدولفو والذي يسعى للسير على خطى والده وتحقيق المجد.