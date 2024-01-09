نخبةٌ من أهم لاعبي البولو في العالم يشاركون في ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء

كشفت لحظات العلا عن تفاصيل مشاركة نخبة مميزة من أهم لاعبي البولو العالميين في النسخة الثالثة من بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، المقامة في ملعب قرية الفرسان في العلا، من 17 حتى 20 يناير 2024، بالإضافة لمشاركة نخبة من الشخصيات المرموقة في المنطقة العربية والعالم.
وتقام هذه البطولة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للبولو؛ حيث تتنافس ثماني فِرَق في سلسلة من الجولات الحماسية على مدار أربعة أيام في قلب وديان العلا؛ لتحديد الفائز بكأس بولو الصحراء. وتستقطب بنسختها الثالثة مجموعة من أفضل اللاعبين وألمع الأسماء التي تشعل أجواء الحماس والمنافسة في بطولة البولو الأولى التي تقام على رمال الصحراء في حلبة فريدة من نوعها.
وصرّح زياد السحيباني، رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: "عززت بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء مكانة العلا كوجهة عالمية لرياضة الفروسية والبولو الشتوي خلال فترة وجيزة. حصدت هذه البطولة شهرة وشعبية واسعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسنبذل المزيد من الجهود لتعزيز هذا الاتجاه خلال العام الجاري وعلى المدى الطويل. ونتطلع بفارغ الصبر لبدء منافسات البطولة التي ستشهد مشاركة أبرز النجوم والشخصيات المرموقة في منافسات استثنائية على مدار أربعة أيام؛ مما يَعِد بأجواء مميزة تضاهي النسخ السابقة".
كما علّق رامي المعلم، نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: "لا يسعنا الانتظار لبداية منافسات بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، ونثق بأن الأجواء ستكون مميزة برفقة النجوم الحاضرين. وتُعزز مشاركة لاعبي البولو العالميين مكانة هذه البطولة ضمن جدول فعاليات البولو العالمية؛ مما سيرفع درجات المنافسة إلى مستويات جديدة كليًّا. ويسعدنا إقبال المواهب والفِرَق العالمية على الانضمام إلى هذه البطولة؛ الأمر الذي يمنح ضيوف العلا تجربة استثنائية بكل تأكيد".
وتجمع البطولة مجموعة من أبرز اللاعبين والفِرَق العالمية، بمن فيهم أدولفو كامبياسو، أسطورة البولو الأرجنتيني، الذي ينضم إلى البطولة المنتظرة برفقة بعض من لاعبي فريقه لادولفينا، أحد أفضل فِرَق البولو على مستوى العالم. كما سيشارك لاعب البولو المخضرم خوان مارتين نيرو إلى جانب الموهوب ديفيد ستيرلينغ؛ فضلًا عن بوروتو كامبياسو نجل أدولفو والذي يسعى للسير على خطى والده وتحقيق المجد.
كما يبرز اسم النجم بابلو ماك دونوغ ضمن اللاعبين الأرجنتينيين المشاركين في البطولة مع مجموعة من لاعبات البولو الموهوبات أبرزهم ليا سالفو وميا كامبياسو، ابنة أدولفو أيضًا. وتشتعل أجواء المنافسة على مستوى مسابقات السيدات بمشاركة لاعبة البولو البريطانية نينا كلاركين، لتعد الحضور ببطولة لا تنسى.
وتشهد النسخة الثالثة أيضًا مشاركة كبار الشخصيات الرسمية والفرسان العرب، بمن فيهم الأمير سلطان بن خالد الفيصل والأمير سلمان بن منصور بن ناصر آل سعود من المملكة العربية السعودية. بينما يشارك كل من الأمير عباس بن علي والأمير حمزة بن عباس من المملكة الأردنية الهاشمية في منافسات البطولة المنتظرة.
وتحولت بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، منذ إطلاقها، إلى فعالية رئيسية ضمن جدول رياضة الفروسية العالمي؛ حيث استقطبت العديد من المشاهير وعشاق الرياضية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
وتحتفي هذه البطولة بمكانة العلا المرموقة كوجهة عالمية لرياضة البولو. كما تعزز التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا في مجال الفروسية؛ مما يعكس عمق جذور الفروسية والثقافة والفنون في هوية المملكة وتراثها الأصيل.
وتتكامل بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء مع أروع تجارب الضيافة وعروض الترفيه المباشر والفعاليات المذهلة؛ فضلًا عن أجواء البولو التنافسية؛ مما يمنح ضيوف العلا فرصة للاستمتاع بتجربة فريدة لا تنسى.