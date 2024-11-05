نجل "رامون دياز" يكشف عن تفاصيل العرض السعودي الضخم لوالده لتدريب الأخضر

كشف إيميليانو دياز نجل الأرجنتيني رامون دياز مدرب كورينثيانز، عن تفاصيل العرض الضخم الذي تَلَقاه والده في الفترة الماضية من السعودية.
وأكد إيميليانو خلال تصريحات إعلامية عقب مباراة الفريق أمام بالميراس، أن والده رامون دياز تلقى عرضًا ضخمًا، لتولي قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد رحيل الإيطالي روبرتو مانشيني.
ونجح نادي كورنثيانز الثلاثاء في حسم الديربي أمام بالميراس، وفاز بقيادة رامون دياز بهدفين دون رد بمنافسات الدوري البرازيلي.
وأضاف نجل رامون دياز: "رفضنا العرض السعودي، الذي يُعَد الأهم في تاريخنا، من أجل البقاء في الدوري البرازيلي مع كورينثيانز.
وبحسب ما أشار إليه إيمليانو دياز؛ فإن العقد الذي تلقاه والده مدرب الهلال السابق، من الاتحاد السعودي لكرة القدم، كان لمدة 3 سنوات.
يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم استقر على التعاقد مرة أخرى مع الفرنسي هيرفي رينارد، الذي قاد المنتخب سابقًا في الفترة من يوليو 2019، وحتى مارس 2023.