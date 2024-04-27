اقترب من تحقيق الدوري السعودي.. صحف عالمية تتغنّى بفوز الهلال أمام الفتح

وقالت صحيفة "Marca": "الهلال يعود إلى طريق الانتصارات، ويتعافى من الإقصاء في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، كان على فريق "خيسوس" العودة من المباراة ليظلّ خاليًا من الهزيمة على أرضه".