اقترب من تحقيق الدوري السعودي.. صحف عالمية تتغنّى بفوز الهلال أمام الفتح

أشادت صحف عالمية بفوز الهلال بقيادة البرتغالي "خورخي خيسوس" أمس أمام الفتح، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفاز الهلال، مساء أمس الجمعة، أمام نظيره الفتح بنتيجة "3/ 1" ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري السعودي.
وقالت صحيفة "Marca": "الهلال يعود إلى طريق الانتصارات، ويتعافى من الإقصاء في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، كان على فريق "خيسوس" العودة من المباراة ليظلّ خاليًا من الهزيمة على أرضه".
وكتبت صحيفة "ESPN": "ميشيل ورفاقه يسجلون، والهلال بقيادة "خورخي خيسوس" يعود للانتصارات بالفوز على الفتح ويقترب من اللقب السعودي".
وعلقت شبكة "CNN": "روبن نيفيز يسجّل، وخورخي خيسوس يفوز بريمونتادا؛ فقد فاز الهلال على الفتح وأصبح على بعد انتصارين من أن يصبح بطلًا للدوري السعودي هذا الموسم".
فيما أضافت صحيفة "Record" قائلة: "الهلال يداوي جراحه بفوز فريق "خورخي خيسوس" على الفتح "3/ 1"، ليصبح على بُعد 7 نقاط فقط عن تحقيق اللقب".