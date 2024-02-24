"العصيمي" يُتَوَّج بطلًا لكأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمل بالعلا

يُذكر أن كأس الاتحاد السعودي للفروسية، هو آخر سباقات موسم القدرة والتحمل 2023- 2024، الذي شَهِدَ إقامة ستة كؤوس، وسباقًا للفِرَق.. واستضافت محافظة العلا خمسة كؤوس في هذا الموسم؛ أبرزها كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل الأغلى في العالم، وشارك فيه 200 فارس وفارسة من 51 دولة حول العالم.