"العصيمي" يُتَوَّج بطلًا لكأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمل بالعلا

توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية فؤاد بن فهد إبراهيم، وبحضور زياد السحيباني، رئيسَ قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا الفارس السعودي فهد العصيمي، بطلًا لسباق كأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمل لمسافة 120 كم، والذي أقيم اليوم السبت بمحافظة العلا، وبتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبإشراف الاتحاد السعودي للفروسية.
وجاء فوز العصيمي برفقة الجواد "دوق"، بعد أن قدّم أداء رائعًا طوال مراحل السباق الأربع، والذي استطاع من خلاله أن يُنهي السباق متصدرًا وبسرعة 21.5 كم/ ساعة فيما حل في المركز الثاني الفارس فراس القريشي على الجواد "بهجة مسقط" بسرعة 21.3 كم/ ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس الكويتي بدر المطيري على الجواد "السهم" 19.2 كم/ ساعة.
وأقيم إلى جانب السباق الرئيسي عددٌ من السباقات المصاحبة؛ سباق دولي لمسافة 100 كم، وسباقان تأهيليان محليان لمسافة 40 و80 كم.
يُذكر أن كأس الاتحاد السعودي للفروسية، هو آخر سباقات موسم القدرة والتحمل 2023- 2024، الذي شَهِدَ إقامة ستة كؤوس، وسباقًا للفِرَق.. واستضافت محافظة العلا خمسة كؤوس في هذا الموسم؛ أبرزها كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل الأغلى في العالم، وشارك فيه 200 فارس وفارسة من 51 دولة حول العالم.
وحققت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية نجاحًا كبيرًا هذا الموسم من خلال استضافة أحداث الفروسية في القدرة والتحمل، وكذلك استضافتها لكأس العالم للرماية من على ظهر الخيل وبطولة الْتقاط الأوتاد الدولية التي تعزز من مكانة الفروسية وارتباطها بالعمق التراثي للعلا.