ملعب أرامكو.. صرح رياضي ذكي مستلهم من البحر ومهيأ لـ47 ألف متفرج

ولتوفير أقصى درجات الراحة، جُهّز الملعب بـ57 ألف فتحة تكييف، بمعدل فتحة لكل مقعد، مع منظومة ذكية لضبط درجات الحرارة. كما يتضمن نظامًا متكاملاً لمعالجة وتخزين المياه بسعة 10 آلاف متر مكعب، وإضاءة تصل إلى 4000 لوكس، أي أعلى بنسبة 30% من المعايير العالمية، ما يعزز جودة البث المباشر ويُرضي اللاعبين والجماهير على حد سواء.