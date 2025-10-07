ملعب أرامكو.. صرح رياضي ذكي مستلهم من البحر ومهيأ لـ47 ألف متفرج

في خطوة تجسد التقدم المعماري والابتكار الرياضي، أعلنت شركة أرامكو عن تحفتها الجديدة في المنطقة الشرقية، وهو ملعب رياضي عالمي الطراز استُوحي تصميمه من أمواج البحر، ليعكس الهوية البحرية للمملكة ويكون منصة متقدمة تدعم الرياضة وتخدم المجتمع.
يقع الملعب على مساحة 800 ألف متر مربع، ويستوعب أكثر من 47 ألف متفرج، مع مواقف سيارات تتسع لـ9 آلاف مركبة، ما يجعله من أكبر المنشآت الرياضية في المنطقة.
وزُوّد بأحدث تقنيات الاتصال، من بينها شبكة 5G وتقنية Wi-Fi 7، ونظام إدارة المباني الذكي BMS الذي يُمكّن من تشغيل المعدات بكفاءة. كما يشمل نظام حماية متكامل FAS للإنذارات المبكرة والإطفاء الآلي، إلى جانب منظومة مراقبة بالكاميرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الأنماط والتفاعل مع الأحداث.
ويضم الملعب شبكة بصرية متطورة تشمل أربع شاشات عملاقة بمساحة 300 متر مربع، وثمان شاشات في ساحات الجماهير، إضافة إلى أكثر من 648 شاشة موزعة في مختلف المواقع، مما يضمن تجربة مشاهدة متميزة.
ولتوفير أقصى درجات الراحة، جُهّز الملعب بـ57 ألف فتحة تكييف، بمعدل فتحة لكل مقعد، مع منظومة ذكية لضبط درجات الحرارة. كما يتضمن نظامًا متكاملاً لمعالجة وتخزين المياه بسعة 10 آلاف متر مكعب، وإضاءة تصل إلى 4000 لوكس، أي أعلى بنسبة 30% من المعايير العالمية، ما يعزز جودة البث المباشر ويُرضي اللاعبين والجماهير على حد سواء.
وبهذه التجهيزات المتقدمة، يؤكد ملعب أرامكو مكانته كأيقونة رياضية ومعمارية تعكس التزام الشركة بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاعات الرياضة والسياحة وجودة الحياة.