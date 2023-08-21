"ترانسفير ماركت": الأهلي يجهّز عرضاً ضخماً للتعاقد مع التركي "هاكان" لاعب الإنتر

كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع التركي هاكان تشالهان أوغلو، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأفاد الموقع العالمي بأن مسؤولي الأهلي اتخذوا قرارهم بضم تشالهان أوغلو، بعد تعاقدهم مع مواطنه ميريح دميرال، مشيراً إلى أن النادي السعودي مستعدٌ لدفع راتب فلكي للحصول على خدمات لاعب إنتر ميلان.
وانضم هاكان تشالهان أوغلو البالغ من العمر 29 عاماً، إلى إنتر ميلان الإيطالي فى يوليو 2021، قادماً من آي سي ميلان الإيطالي الذي لعب معه لمدة 3 مواسم.
ولعب أيضا اللاعب التركي سابقاً لأندية مثل: كارلسروه، هامبورغ، باير ليفركوزن، كما يلعب للمنتخب التركي منذ 2013، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 40 مليون يورو.
ونجح الأهلي في التوقيع مع التركي ديميرال ميريح، قادماً من أتلانتا لينضم إلى نجوم الفريق: الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والإيفواري فرانك كيسيه، الجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سان ماكسيمين، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.