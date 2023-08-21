"ترانسفير ماركت": الأهلي يجهّز عرضاً ضخماً للتعاقد مع التركي "هاكان" لاعب الإنتر

ونجح الأهلي في التوقيع مع التركي ديميرال ميريح، قادماً من أتلانتا لينضم إلى نجوم الفريق: الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والإيفواري فرانك كيسيه، الجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سان ماكسيمين، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.