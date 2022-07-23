بطولة غرب آسيا الأولى للشباب للكرة الطائرة.. الإثارة تتواصل في اليوم الثاني
يُنتظر أن تتواصل الإثارة التي شهدتها منافسات البطولة في اليوم الأول؛ حيث تقام مساء اليوم السبت 4 مواجهات في إطار منافسات المجموعتين الأولى والثانية، وتأتي على النحو التالي:
الإمارات - العراق
في المجموعة الأولى، يسعى المنتخب العراقي للتأكيد على أنه حاضر من أجل المنافسة على اللقب، وتسجيل انتصار أول حينما يلتقي بالمنتخب الإماراتي.
لبنان - البحرين
وفي نفس المجموعة، سيرمي المنتخب البحريني بكامل ثقله من أجل تحقيق انتصار صريح يقوده لصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة؛ وذلك خلال اللقاء الذي يجمعه بالمنتخب اللبناني.
السعودية - الكويت
الإثارة ستكون حاضرة خلال الديربي الخليجي، الذي يجمع المنتخبين السعودي والكويتي عند تمام الساعة الـ(5:30)م، في إطار منافسات المجموعة الثانية.
ويتطلع الأخضر لتسجيل انتصاره الثاني عقب تفوقه على المنتخب السوري في الجولة الأولى؛ فيما يرغب الأزرق في تسجيل انطلاقة قوية في ظهوره الأول.
سوريا - قطر
وفي نفس المجموعة، ستشكل رغبة المنتخب القطري في تعويض خسارته القاسية أمام المنتخب الفلسطيني، خطرًا يهدد أمنيات المنتخب السوري بالعودة لأجواء المنافسة، حينما يلتقيان عند تمام الساعة الـ(7:30)م.