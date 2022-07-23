بطولة غرب آسيا الأولى للشباب للكرة الطائرة.. الإثارة تتواصل في اليوم الثاني
جانب من منافسات بطولة غرب آسيا لكرة الطائرة
رياضة

بطولة غرب آسيا الأولى للشباب للكرة الطائرة.. الإثارة تتواصل في اليوم الثاني

سبق
سبق

يُنتظر أن تتواصل الإثارة التي شهدتها منافسات البطولة في اليوم الأول؛ حيث تقام مساء اليوم السبت 4 مواجهات في إطار منافسات المجموعتين الأولى والثانية، وتأتي على النحو التالي:

الإمارات - العراق

في المجموعة الأولى، يسعى المنتخب العراقي للتأكيد على أنه حاضر من أجل المنافسة على اللقب، وتسجيل انتصار أول حينما يلتقي بالمنتخب الإماراتي.

لبنان - البحرين

وفي نفس المجموعة، سيرمي المنتخب البحريني بكامل ثقله من أجل تحقيق انتصار صريح يقوده لصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة؛ وذلك خلال اللقاء الذي يجمعه بالمنتخب اللبناني.

السعودية - الكويت

الإثارة ستكون حاضرة خلال الديربي الخليجي، الذي يجمع المنتخبين السعودي والكويتي عند تمام الساعة الـ(5:30)م، في إطار منافسات المجموعة الثانية.

ويتطلع الأخضر لتسجيل انتصاره الثاني عقب تفوقه على المنتخب السوري في الجولة الأولى؛ فيما يرغب الأزرق في تسجيل انطلاقة قوية في ظهوره الأول.

سوريا - قطر

وفي نفس المجموعة، ستشكل رغبة المنتخب القطري في تعويض خسارته القاسية أمام المنتخب الفلسطيني، خطرًا يهدد أمنيات المنتخب السوري بالعودة لأجواء المنافسة، حينما يلتقيان عند تمام الساعة الـ(7:30)م.

كرة الطائرة
بطولة غرب آسيا لكرة الطائرة

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