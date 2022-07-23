بطولة غرب آسيا الأولى للشباب للكرة الطائرة.. الإثارة تتواصل في اليوم الثاني

يُنتظر أن تتواصل الإثارة التي شهدتها منافسات البطولة في اليوم الأول؛ حيث تقام مساء اليوم السبت 4 مواجهات في إطار منافسات المجموعتين الأولى والثانية، وتأتي على النحو التالي: